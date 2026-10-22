Avanzan las tareas de bacheo en distintas rutas entrerrianas

El gobierno de Entre Ríos sigue ejectunado el Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial que comprende distintas rutas provinciales consideradas estratégicas para la producción. Se trabaja sobre 691 kilómetros de extensión divididos en dos grupos.

Actualmente se encuentran en plena ejecución los grupos I y II de bacheo. El primero de ellos dividido en siete tramos de los departamentos Paraná; Diamante; Victoria; Nogoyá; Gualeguay; Gualeguaychú; Uruguay e Islas del Ibicuy.

En tanto, para el segundo grupo son cinco tramos dentro de los departamentos Concordia; Colón; San Salvador; Federal; Villaguay y Federación.

En ese sentido y en relación al grupo I, el proyecto comprende la intervención de siete tramos y se trabaja sobre un total de 469 kilómetros de extensión.

El tramo I, corresponde a la R.P. N° 11 (rotonda Oro Verde - RNN° 12, Gualeguay), presenta un 47,81% de avance y se trabaja sobre 207km de extensión.

En tanto, el tramo II, que pertenece al acceso a Tres Bocas (Gualeguay), desde RNNº11, lleva ejecutado un 18,54% sobre 14 km de extensión.

A su vez, el tramo III, corresponde a la RNNº 16, entre la RNNº12 y la RNNº14, marca un porcentaje de 36,36% en 66km de ejecución.

En el tramo IV, se trabaja en la RPNº 20 la cual presenta un avance del 75,25% desde la RNNº12 y la RNNº14 (Basavilbaso - Gualeguaychu). Se trabaja sobre 75km de extension.

Asimismo, el tramo V, corresponde a la RPN° 26 (RPN° 11 Victoria - Nogoya), donde se ha alcanzado un 75% de avance sobre 39km intervenidos.

Ya en el tramo VI, sobre la RPNº 45 (RPNº 12 - Ibicuy), se trabaja sobre 46 km y lleva ejecutado un 78,95%.

Por último, el tramo VII pertenece a la R.P. N° 51 (Larroque - Faustino Parera - Urdinarrain), se realizan las tareas sobre 22 km de extensión y presenta un avance del 99,19%.

Por otro lado, en el grupo II, se trabaja sobre un total de 222 km de extensión y abarca los departamentos Concordia, Colón, San Salvador, Federal, Villaguay y Federación.

En la RP N° 4 en el acceso a Los Charrúas, resta la colocación de una baranda de defensa en la curva del Duraznal y resta la demarcación horizontal de la calzada. La obra abarca desde la localidad mencionada hasta la RN N° 14 con una extensión de 23 km.

A su vez, en la RPN° 22 (Concordia - Federal) se trabaja en la terminación del bacheo profundo en el km 51 de la RPN° 22. Se trabaja sobre 96.2 km. desde RNN° 14 a Federal.

También, se lleva adelante construcción de calzada sumergible sobre arroyo Gualeguaycito que une la RP Nº 4 y la zona de las colonias La Paz y La Gloria, en el límite jurisdiccional de los departamentos Concordia y Federación. Se ejecutó la losa de fundación, y ahora se realizan los muros de tabique de la calzada.

En el acceso a Puerto Yeruá en dirección hacia la RNN° 14, se llevan adelante trabajos de bacheo profundo. En ese sentido, el intendente de aquella localidad, destacó las tareas llevadas adelante ya que mejora la transitabilidad para una zona de intenso movimiento productivo y social.

Por último, vale mencionar que en dicho Grupo II, se prevén otras obras complementarias como la reparación y protección en puente sobre Paso Duarte en el río Gualeguay (Federal); la construcción de alcantarillas sobre el río Gualeguaychú en proximidades del acceso a la localidad de Arroyo Barú (departamento Colón); y la construcción de una calzada sumergible sobre arroyo San Miguel, entre la RNN° 130 y Colonia Suiza.

Igualmente se proyecta el reacondicionamiento y protección de cunetas en el Acc. a Puerto Yerua y el acondicionamiento de sistema semáforizado en Calabacilla (Sector escuela NINA N° 22 "Madre Patria")