Apareció el presunto dueño del "barco fantasma" que quedó a la deriva en el río Paraná

El misterio del "barco fantasma" que apareció a la deriva en el río Paraná sumó un nuevo capítulo luego de que un hombre se comunicara con Prefectura Naval Argentina y asegurara ser el propietario de la embarcación. Se trata de Daniel Humberto Quevedo Calderón, quien manifestó ser el titular del buque A.C.S.A. 158, que permanece varado en la costa de Corrientes.

El hombre se identificó como presidente de la empresa naviera paraguaya Soprana S.A.I.C. y explicó que tomó conocimiento de lo sucedido a través de personas allegadas.

Ante su presentación, las autoridades le solicitaron que enviara por correo oficial la documentación necesaria para acreditar la propiedad de la embarcación. También deberá informar si cuenta con un representante legal en Argentina.

Encontraron una eslinga de acero cerca del barco

Mientras se intenta establecer cómo el buque terminó a la deriva, personal de Prefectura realizó nuevas inspecciones en la zona donde permanece varado.

Durante una recorrida por el sector costero del ex Astillero Gutnisky, los efectivos encontraron una eslinga de acero que podría haber formado parte del sistema de amarre de la embarcación.

Según el informe oficial, el elemento presenta un evidente estado de deterioro y coincide con el material observado sobre la banda de babor del buque, a la altura de la amura.

El hallazgo podría aportar información para reconstruir las circunstancias en las que la embarcación quedó sin sujeción, aunque todavía no se determinó si la eslinga encontrada fue efectivamente utilizada para amarrarla.

El procedimiento se realizó a pedido de la Fiscalía interviniente e incluyó inspecciones y registros fotográficos del lugar.

Apareció el presunto dueño del barco fantasma del río Paraná (archivo)

Dónde permanece varado el "barco fantasma"

El buque A.C.S.A. 158 continúa varado a la altura del kilómetro 1199,5 del río Paraná, en jurisdicción de Corrientes.

Durante una nueva recorrida, Prefectura constató que la embarcación permanecía en la misma posición y fuera del canal de navegación.

La situación es seguida por las autoridades mientras avanzan las actuaciones destinadas a esclarecer cómo llegó hasta ese lugar y quién tiene responsabilidad sobre el buque.

La Fiscalía Federal de Corrientes fue informada sobre los procedimientos realizados y avaló las medidas adoptadas por Prefectura. Además, dispuso que las constancias de las inspecciones fueran incorporadas al informe que deberá elevarse al magistrado interviniente. (con información de El Litoral y Diario Chaco)