Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: a qué hora y cómo observar el fenómeno en Argentina

La lluvia de meteoros Oriónidas 2026 alcanzará su máxima actividad entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 22 de octubre. El fenómeno, originado por restos del cometa Halley, podrá observarse desde Argentina sin necesidad de telescopios.
La lluvia de meteoros Oriónidas 2026 alcanzará su punto máximo de actividad durante la madrugada de este jueves 22 de octubre y ofrecerá la posibilidad de observar numerosos destellos luminosos en el cielo argentino. El fenómeno astronómico, producido por partículas desprendidas del cometa Halley, podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país, especialmente en lugares alejados de la iluminación urbana.
De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Meteoros (American Meteor Society), el período de mayor actividad se extenderá entre la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22. Las Oriónidas constituyen una de las lluvias de meteoros más conocidas del calendario astronómico por la velocidad y luminosidad de sus destellos.
Según la NASA, este espectáculo puede observarse desde ambos hemisferios, aunque las condiciones de visibilidad dependen de factores como la nubosidad, la contaminación lumínica y la presencia de la Luna. Durante las primeras horas de la noche, la iluminación lunar podría dificultar la identificación de los meteoros menos brillantes.
A qué hora se podrá ver la lluvia de meteoros Oriónidas en Argentina
Para quienes se encuentren en Argentina, las mejores oportunidades de observación se presentarán durante la madrugada del jueves, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer, cuando la constelación de Orión alcance una posición más favorable en el cielo.
Los especialistas recomiendan buscar espacios abiertos, alejados de las luces de las ciudades y con una vista despejada del firmamento. No será necesario contar con telescopios ni binoculares, ya que los destellos podrán distinguirse directamente a simple vista.
Desde el hemisferio sur, la NASA aconseja recostarse con los pies orientados hacia el noreste y dirigir la mirada hacia la parte más alta del cielo. También recomienda permanecer al menos 30 minutos en la oscuridad para permitir que los ojos se adapten y mejoren la capacidad de detectar meteoros.
Qué son las Oriónidas y por qué están relacionadas con el cometa Halley
Las Oriónidas se producen cuando la Tierra atraviesa una región del espacio que contiene partículas de polvo y pequeños fragmentos rocosos desprendidos del cometa Halley durante sus recorridos alrededor del Sol.
Cuando esos materiales ingresan a la atmósfera terrestre, se calientan y generan rastros luminosos que pueden observarse desde la superficie. Este fenómeno es conocido popularmente como estrellas fugaces, aunque no se trata de estrellas, sino de partículas espaciales que se desintegran al atravesar la atmósfera.
Una de las principales características de las Oriónidas es su velocidad. Según la NASA, los meteoros pueden desplazarse a aproximadamente 66 kilómetros por segundo, lo que permite que algunos produzcan estelas brillantes que permanecen visibles durante varios segundos.
Cuántas estrellas fugaces se podrán observar
La cantidad de meteoros visibles dependerá principalmente de las condiciones del cielo y del lugar elegido para la observación. En zonas rurales o alejadas de grandes centros urbanos, las posibilidades de apreciar el fenómeno serán considerablemente mayores.
El Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires estima que, en condiciones favorables y lejos de la contaminación lumínica, pueden observarse entre 10 y 15 meteoros por hora. En cambio, dentro de las ciudades, la iluminación artificial reduce considerablemente esa cantidad.
Aunque los meteoros parecen surgir de la constelación de Orión, los especialistas recomiendan no concentrar la mirada únicamente en ese sector. Observar una región amplia del cielo, a cierta distancia del punto de origen aparente, permite apreciar trayectorias más extensas y llamativas, publicó Infobae.
Hasta cuándo se podrá observar la lluvia de meteoros
La actividad de las Oriónidas no se limita a una sola noche. Según la NASA, el fenómeno se extiende desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre, por lo que quienes no puedan observarlo durante su máximo tendrán otras oportunidades en las próximas semanas.
El cometa Halley, responsable de los fragmentos que originan esta lluvia, completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años. Su última aparición visible desde la Tierra ocurrió en 1986 y se espera que vuelva a acercarse al sistema solar interior en 2061.
Además de las Oriónidas, los restos del mismo cometa producen las Eta Acuáridas, otra lluvia de meteoros que ocurre durante mayo. El próximo fenómeno destacado del calendario astronómico serán las Táuridas del Sur, cuyo máximo está previsto para el 5 de noviembre.