Había retomado su desafío de recorrer Entre Ríos en bicicleta, pero otro accidente lo obligó a abandonar: “Se acabó”

Jorge Soto, el ciclista de Crespo que se propuso recorrer en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos, sufrió un accidente este miércoles por la tarde y debió abandonar nuevamente su travesía. La caída ocurrió mientras transitaba desde Rosario del Tala hacia Galarza y le provocó una lesión en la pierna derecha que le impidió continuar con el recorrido.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el deportista explicó que el accidente se produjo cuando intentaba detenerse en una garita para descansar y tomar unos mates. Al ingresar a la dársena, no advirtió un pequeño cordón de hormigón que sobresalía del pavimento y terminó cayendo de la bicicleta.

“Agarré de refilón con la rueda de la bicicleta, ya prácticamente parando, y me caigo”, relató Soto. El golpe le provocó un intenso dolor en la pierna derecha, que comenzó a dificultarle los movimientos y le impidió apoyar el pie con normalidad.

Pedaleó otros 30 kilómetros pese al dolor

A pesar del accidente, Soto intentó continuar con su objetivo de completar el recorrido por los departamentos entrerrianos. Sin embargo, el dolor fue aumentando a medida que avanzaba.

El ciclista consiguió pedalear aproximadamente 30 kilómetros después de la caída, aunque debió realizar un esfuerzo considerable para mantenerse en movimiento.

“Esos 30 kilómetros que hice, los hice prácticamente pisando con un solo pie”, contó al describir las dificultades que enfrentó durante ese tramo.

Finalmente, llegó a otra garita donde advirtió que ya no podía bajarse de la bicicleta debido al dolor. Ante esa situación, comprendió que no estaba en condiciones de continuar.

Su esposa fue a buscarlo y debió suspender la travesía

Alrededor de las 18, Soto se encontraba en Galarza, donde recibió la asistencia de su esposa, Alicia, quien se trasladó hasta el lugar para buscarlo.

Antes de regresar a Crespo, el ciclista tenía previsto concurrir a un hospital para recibir atención médica y determinar el alcance de la lesión.

El deportista aclaró que el accidente no estuvo relacionado con otros vehículos, sino con las características del cordón de hormigón que no logró distinguir al ingresar a la dársena.

La angustia por tener que abandonar nuevamente

Durante la entrevista, Soto manifestó su frustración por verse obligado a interrumpir otra vez el desafío que había retomado con la intención de recorrer los 17 departamentos de Entre Ríos.

“Yo me resistía a abandonar. Me resistía a creer que otra vez me esté pasando algo”, expresó con angustia.

El ciclista había realizado un importante esfuerzo para continuar después de la caída, pero finalmente debió aceptar que el dolor le impedía seguir pedaleando.

“Ya lloré. Y se acabó, hermano. Se acabó de vuelta”, lamentó al confirmar que su travesía había llegado nuevamente a su fin.