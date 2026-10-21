Milo Lockett habló tras el borrado de su mural en el Hospital San Roque: “No estoy enojado, lo volvería a hacer”

El reconocido artista plástico Milo Lockett se refirió al borrado del mural que había realizado en 2017 en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. La obra, caracterizada por sus colores y figuras, había acompañado durante casi nueve años a las familias que concurrían al establecimiento. Su eliminación generó preocupación entre vecinos y personas que recordaban la intervención artística.

En una entrevista con Elonce, el pintor confirmó que se enteró de lo sucedido después de que la obra fuera cubierta y aseguró que desconocía quién había tomado la decisión y cuáles habían sido los motivos.

“Tengo entendido que borraron el mural. Hasta ahí es todo mi conocimiento. Me llegaron muchos mensajes de gente que se solidarizó, pero la verdad es que no estoy enojado. Hay que ver en qué situación estaba la pared y qué pasó con el mural”, expresó Lockett a Elonce.

El artista explicó que no había recibido ninguna comunicación previa por parte de las autoridades del hospital ni de organismos provinciales. Sin embargo, evitó cuestionar una decisión cuyos fundamentos desconocía.

El mural que acompañó durante casi nueve años a las familias

Lockett recordó que la obra fue realizada en octubre de 2017, durante una jornada que reunió a niños, madres, familiares y artistas entrerrianos.

La intervención había tenido un significado especial por el lugar elegido: un hospital materno infantil al que diariamente concurren familias atravesadas por diferentes situaciones de salud.

“Cuando uno pinta en un hospital suceden muchas cosas. La gente acompaña. Ese día había un montón de chicos, madres que te cebaban mate y otros artistas de la provincia que me ayudaron”, relató.

El pintor destacó que, más allá del resultado artístico, conservaba un recuerdo especial de las personas que participaron de aquella experiencia.

“Para mí tiene un valor afectivo. Fue pintado en un contexto con mucho cariño, con la gente. Estuve con chicos que estaban internados, otros que hacían tratamientos ambulatorios y padres que me acompañaron”, recordó.

“Me enteré cuando ya estaba tapado”

Consultado sobre si las autoridades se habían comunicado con él antes de cubrir la obra, Lockett fue contundente.

“Me enteré una vez que estaba tapado. Me empezaron a llegar mensajes y no entendía qué pasaba. Nadie me consultó, nadie me preguntó”, afirmó.

El artista señaló que tampoco conocía a los responsables de la decisión y aclaró que no tenía información sobre las condiciones de la pared al momento de realizarse los trabajos.

“No sé si se revocó de nuevo la pared, si se arregló o si simplemente se tapó y se pintó. No tengo idea porque tampoco tengo fotos”, explicó.

Ante la consulta sobre si le hubiera gustado recibir un aviso previo, reconoció que una conversación podría haber permitido evaluar otras alternativas.

“A lo mejor sí. Si hubiésemos hablado tiempo atrás, quizás se hubiese podido hacerle un mantenimiento. Hay que ver también cómo estaba la pared”, sostuvo.

El artista explicó que el mural podría haberse restaurado

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la posibilidad de conservar la intervención artística mediante tareas de mantenimiento.

Lockett explicó que las pinturas realizadas sobre paredes exteriores pueden deteriorarse por diferentes factores, entre ellos la humedad, el salitre, la antigüedad del revoque y las condiciones de la superficie.

“Todas las cosas necesitan mantenimiento. Los murales también”, señaló.

En ese sentido, consideró que una restauración podría haber permitido conservar la obra, aunque insistió en que desconocía las condiciones del muro.

“Por ahí se le hubiese hecho un mantenimiento y hoy estaría el mural, pero se tomó otra decisión y yo no estoy enojado con eso”, expresó.

También recordó que situaciones similares le habían ocurrido en otros establecimientos educativos, donde sus pinturas fueron cubiertas durante trabajos de mantenimiento.

“Me ha pasado de pintar un mural y que a los dos años venga la gente de mantenimiento, le paguen para pintar las paredes de blanco y lo tapen porque necesitan ese metro cuadrado”, relató.

El cuidado del arte en los espacios públicos

La desaparición del mural abrió interrogantes sobre la conservación de las intervenciones artísticas realizadas en instituciones públicas, especialmente aquellas que adquieren un significado afectivo para la comunidad.

Al respecto, Lockett sostuvo que las obras necesitan cuidados, aunque también reconoció las dificultades presupuestarias que pueden atravesar los establecimientos sanitarios.

“Cuando uno pinta una obra en un lugar público, me parece que hay que cuidarla y mantenerla, pero hay veces que no hay presupuesto y las cosas se deterioran”, reflexionó.

El artista también planteó que las necesidades de funcionamiento de un hospital pueden tener prioridad sobre la conservación de una pintura.

“Estamos hablando de un hospital y a lo mejor no hay presupuesto para pagarles mejor a los médicos, para insumos o para los enfermos. Entonces, menos va a haber para mantener un mural”, manifestó.

No obstante, consideró que estas situaciones podrían abordarse mediante el diálogo y la planificación. “Eso siempre se puede hablar y se puede prever”, agregó.

“Me da nostalgia, pero lo volvería a hacer”

“Me da un poco de nostalgia porque estuvo pintado en un contexto de mucho cariño, con gente que me acompañó esos días que estuve allá”, expresó.

El artista también destacó la cantidad de mensajes que recibió de personas preocupadas por lo sucedido.

“Me llamó la atención el cariño de la gente, la preocupación y el afecto que le tenían. Me escribieron un montón de mensajes y me llamó gente preocupada por saber si yo estaba al tanto”, contó.

Frente a la posibilidad de regresar a Paraná para realizar una nueva intervención, manifestó su disposición.

“Lo volvería a hacer. No tendría ningún problema en volver a pintar en el hospital”, aseguró.

Borraron el mural de Milo Lockett en el San Roque

Antes de finalizar la entrevista con Elonce, dejó un mensaje para quienes lamentaron la desaparición de la obra.

“Les agradezco mucho por el cariño. A la gente le digo que no se preocupe tanto, que ya tendremos la oportunidad de volver a pintar algo en algún lugar de ahí y nos veremos”, concluyó.