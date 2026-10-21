APS se movilizó en Paraná y pidió la apertura de una mesa de negociación salarial

El gremio APS se movilizó este miércoles por la mañana en Paraná para pedir la apertura de una mesa de negociación salarial con la Municipalidad. La secretaria general, Alejandra Levrand, planteó la necesidad de discutir los próximos incrementos con participación de los trabajadores.

“Lo que le hemos pedido a la Intendenta es una mesa de negociación salarial, dado que los dos últimos aumentos han sido decretados unilateralmente”, expresó la dirigente. El reclamo de la jornada estuvo centrado en conseguir una convocatoria del Ejecutivo.

En diálogo con Elonce, Levrand resumió la posición de APS: “Los salarios se discuten con los trabajadores, no se decretan”. Señaló que buscan “sentarse a dialogar” sobre las remuneraciones de los empleados municipales de Paraná.

El planteo por el mínimo garantizado

La dirigente sostuvo que el salario mínimo garantizado es de $800.000 y afirmó que más de la mitad de los trabajadores municipales cobra ese monto.

“Obviamente, si uno tiene una familia, si tiene que afrontar un alquiler, pagar impuestos, los servicios, es un sueldo muy bajo”, manifestó al explicar los motivos de la movilización.

Levrand aseguró que existe “un descontento generalizado” entre los empleados. También remarcó que el objetivo del gremio es representar al conjunto: “Gestión tras gestión, nuestra lucha ha sido por el colectivo, por todos los trabajadores y en defensa de un salario digno”.

El pedido de una convocatoria

Consultada sobre cómo esperan que continúe el reclamo, la secretaria general de APS expresó que aguardan una convocatoria a la brevedad para discutir una mejora que pueda alcanzar a los salarios de octubre.

“Las dos últimas fueron sin diálogo salarial”, reiteró sobre las actualizaciones anteriores. La apertura de esa instancia de negociación fue el principal pedido que llevaron los manifestantes durante la mañana en Paraná.

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Además del planteo salarial, Levrand indicó que solicitaron explicaciones al Ejecutivo por designaciones y ascensos que, según sostuvo, se realizaron por fuera de las normas. Consideró que esas situaciones afectan la carrera de los trabajadores, aunque aclaró: “Lo que hoy nos ha dado cita es nuestro salario”.

La continuidad del reclamo

La dirigente informó que este miércoles era su último día como secretaria general. Por ese motivo, señaló que la definición de nuevas acciones quedará en manos de quienes continúen al frente del gremio.

“Seguramente nuestros compañeros, quienes continúan la lucha, irán incrementando las medidas de acción”, anticipó, sin precisar nuevas fechas de movilización.