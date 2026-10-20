Vecinos cortaron una calle por el polvo y reclamaron obras de asfaltado

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de cuatro barrios de Paraná realizaron un corte parcial en Faustino Parera y Ricardo Balbín para exigir mejoras viales. Denunciaron que el tránsito pesado levanta polvo y afecta su salud. Confirmaron a Elonce que se reunirán con la intendenta el lunes.
Vecinos cortaron parcialmente una calle en Paraná para reclamar soluciones por el deterioro de la calzada y el polvo que, según denunciaron, afecta la salud de las familias. La protesta se desarrolló en la intersección de gobernador Faustino Parera y Ricardo Balbín, donde confluyen los barrios Juan Pablo II, Nueva Esperanza, Capibá y Loreto. Los manifestantes colocaron neumáticos y ramas sobre la vía pública, aunque aclararon que no realizaron quemas y permitieron la circulación de vehículos.
La medida comenzó el lunes y continuó este martes, con la participación de vecinos autoconvocados que solicitaron obras de asfaltado. Según explicaron, la circulación permanente de camiones provenientes del frigorífico y del Parque Industrial agrava las condiciones de una calle de broza.
Javier Derfler, residente del sector desde hace 32 años, dialogó con Elonce y describió la situación. “El reclamo es por la cinta asfáltica que no existe. Tenemos broza y el tránsito pesado circula constantemente”, expresó.
El polvo y sus consecuencias para la salud
El entrevistado aseguró que el problema no se limita a las molestias ocasionadas por la circulación vehicular, sino que también afecta la calidad de vida de quienes viven en el sector.
“Pasan camiones del frigorífico y del Parque Industrial permanentemente. Ese es el mayor problema, pero hasta una moto levanta el mismo polvillo que nos afecta y nos enferma”, manifestó.
Derfler recordó que la calle formaba parte del antiguo Camino del Papa y que anteriormente contaba con un mejorado asfáltico. Según explicó, el deterioro se profundizó con el paso de los años y el incremento del tránsito pesado. “Hace 32 años que vivo en este barrio y solamente he visto cómo se deteriora”, lamentó.
Reclamos anteriores sin soluciones
El vecino señaló que los habitantes del sector realizaron una protesta similar en 2020, pero aseguró que las mejoras prometidas nunca se concretaron. “Nos dijeron que iban a hacer un trabajo que quedaría muy bien y que no volaría polvillo. Trajeron ripio arcilloso desde Concordia, pero no hubo ninguna mejora”, recordó.
También cuestionó los resultados de aquella intervención. “Lo único que cambió fue el color del polvo: pasó de blanco a rojo. El trabajo que prometieron no se hizo”, sostuvo.
Además, afirmó que presentaron reclamos formales ante el municipio. “Agotamos todas las vías. Tengo un expediente presentado por mesa de entrada de la Municipalidad y nunca recibimos respuesta”, aseguró.
Acordaron una reunión con la intendenta
En medio de la protesta, los vecinos recibieron una comunicación que abrió la posibilidad de avanzar en una solución. Según informó Derfler, se acordó una reunión con la intendenta de Paraná para el próximo lunes por la tarde.
“Hay voluntad de parte de la intendenta y un contacto que nos permitirá reunirnos el lunes por la tarde. Eso es lo que se pactó”, explicó.
El vecino destacó que la intención de los manifestantes no era interrumpir la circulación, sino conseguir una respuesta concreta. “Nuestra voluntad no es cortar. No lo hacemos porque se nos ocurre, sino porque llegamos a una situación que no tiene vuelta atrás”, afirmó.
Asimismo, remarcó el carácter pacífico del reclamo. “El corte es parcial, los vehículos pueden seguir circulando y no quemamos neumáticos. Es una protesta totalmente pacífica”, señaló.
La continuidad de la protesta dependerá del diálogo
Durante la manifestación hubo presencia de móviles policiales de la Jefatura Departamental Paraná, mientras los vecinos permanecieron en el lugar a la espera de respuestas.
Derfler explicó que la reunión prevista para el lunes será determinante para definir los próximos pasos. “Queremos reunirnos con alguien que tenga la posibilidad de darnos una solución. La intendenta accedió a recibirnos”, sostuvo.
También manifestó la disposición de los vecinos a continuar el diálogo. “Tenemos voluntad de levantar la medida y seguir conversando si encontramos una respuesta. De lo contrario, esto va a continuar”, advirtió.
Por el momento, los manifestantes no habían definido si retirarían los neumáticos y las ramas colocados en la calle. La expectativa estaba puesta en el encuentro con las autoridades municipales, donde buscarán obtener un compromiso concreto para mejorar la transitabilidad y reducir el polvo que afecta a los barrios de la zona.