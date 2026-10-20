Rige alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: los 12 departamentos afectados y cuándo llegarían

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue anunciada este martes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y alcanzará a 12 departamentos de la provincia durante el próximo jueves 22 de octubre. Según el informe difundido por el organismo, las condiciones de inestabilidad se extenderían desde la mañana hasta la noche, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico, los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica serán Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria, Gualeguay, Federación, Federal, Feliciano, Concordia y San Salvador. En esas zonas podrían registrarse fenómenos de intensidad considerable, especialmente durante el desarrollo de las tormentas más fuertes.

El organismo nacional advirtió que las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada. Además, anticipó la posibilidad de caída de granizo y ráfagas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

Qué dice el SMN sobre las tormentas previstas

En su reporte oficial, el Servicio Meteorológico Nacional detalló las características de los fenómenos que podrían desarrollarse durante la jornada del jueves.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, indicó el SMN.

Foto: SMN.

La advertencia amarilla señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Por ese motivo, resulta importante seguir las actualizaciones del pronóstico, especialmente en las localidades incluidas dentro del área de cobertura.

Cuándo llegarían las lluvias a Entre Ríos

Según la información difundida este martes, las tormentas comenzarían durante la mañana del jueves 22 de octubre y podrían continuar hasta la noche en los departamentos alcanzados por la alerta.

El pronóstico contempla lluvias de variada intensidad, con posibilidad de episodios más fuertes en determinados sectores. La distribución de las precipitaciones podría ser desigual, por lo que algunas localidades registrarían acumulados superiores a los previstos para el conjunto de la región.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y no circular por calles anegadas. También es aconsejable mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar afectados por las ráfagas.

Otras provincias también están bajo alerta

El sistema de inestabilidad no afectaría únicamente a Entre Ríos. Según el reporte meteorológico, otras 12 provincias argentinas también presentarían sectores bajo alerta por tormentas durante el período anunciado.

Entre los territorios comprendidos se encuentran Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. En algunos casos, las advertencias abarcan solamente determinadas regiones y no la totalidad de cada provincia.

La extensión territorial de las alertas refleja la presencia de condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de tormentas en distintas zonas del país. No obstante, la intensidad y el momento de llegada de los fenómenos podrían variar según cada región.

Alerta por viento Zonda en el norte y oeste del país

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional también emitió advertencias relacionadas con la presencia de viento Zonda en sectores de San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.

Alerta por viento en provincias del norte. Foto: Elonce.

Sobre este fenómeno, el organismo explicó: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”.

A diferencia de las tormentas anunciadas para Entre Ríos, el viento Zonda se caracteriza por provocar un aumento brusco de la temperatura, una disminución de la humedad y dificultades en la visibilidad debido al polvo en suspensión.