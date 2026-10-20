Pronóstico del tiempo en Paraná: anticipan 23º para este martes y lluvias desde el jueves

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 12 grados. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante el día.

Para el miércoles 21, el organismo prevé una máxima de 20º y una mínima de 14, con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia. Las condiciones comenzarían a cambiar durante el jueves, cuando podrían registrarse tormentas y chaparrones.

El jueves 22 se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 15. La probabilidad de precipitaciones se ubicaría entre el 10% y el 40%, tanto durante la primera como en la segunda parte del día.

Cuándo llegarán las lluvias y tormentas

Para el viernes 23, el SMN anticipa una máxima de 26 grados y una mínima de 14. Durante la mañana podrían producirse precipitaciones, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la tarde y noche disminuirían a valores de entre el 0% y el 10%.

El sábado 24 se presentaría con cielo parcialmente nublado, una mínima de 14 grados y una máxima de 23. Además, se pronostican ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche.

En tanto, el domingo 25 se espera un descenso de temperatura, con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. También se anuncian lluvias, con probabilidades de entre el 10% y el 40% durante ambas partes de la jornada.

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En otras localidades entrerrianas también se espera un martes con temperaturas agradables y sin lluvias generalizadas. Para el jueves, en cambio, los pronósticos consultados mostraron un aumento de la inestabilidad.

En Concordia, la temperatura máxima alcanzaría los 23 grados este martes, con una mínima de 12. Para el miércoles se anticipan 24 grados y para el jueves, 25, con posibilidad de tormentas.

En Gualeguaychú, el SMN pronostica una máxima de 21 grados para este martes, sin precipitaciones. El miércoles llegaría a 22 grados, mientras que el jueves aumentaría la temperatura y podrían registrarse lluvias.

En Concepción del Uruguay, se esperan 24 grados de máxima y 12 de mínima este martes, con cielo parcialmente soleado. Para el jueves se anticipan chaparrones durante la tarde y posibles tormentas hacia la noche.

En Villaguay, indican nubosidad variable durante el comienzo de la semana, mientras que en el resto de la provincia se esperaba un progresivo aumento de las temperaturas antes del cambio de tiempo.