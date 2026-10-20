Romero recorrió la pavimentación de un pasaje en Bajada Grande y anunció mejoras en 100 cuadras

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta Rosario Romero supervisó los trabajos del Plan Calle a Calle en Bajada Grande. La intervención contempla 15 cuadras de pavimento y mejoras en otras calles, desagües y redes de agua. Los vecinos destacaron las obras y solicitaron alumbrado LED y un espacio recreativo.
La Municipalidad de Paraná avanza con obras de pavimentación y mejoramiento vial en Bajada Grande, donde el Plan Calle a Calle contempla intervenciones en 100 cuadras, de las cuales 15 serán pavimentadas. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos en Pasaje Portland, cerca de su intersección con calle Larramendi, y confirmó que se ejecutarán 380 metros de pavimento en ese sector.
Durante la recorrida, acompañada por funcionarios del área de Infraestructura y Planeamiento y representantes vecinales, la presidenta municipal destacó que las tareas buscan mejorar la accesibilidad, el escurrimiento del agua y las condiciones de circulación en uno de los barrios más antiguos de Paraná.
“Estamos muy contentos de poder cumplir con los vecinos de este barrio tan icónico de la ciudad. Desde acá creció Paraná y fue subiendo a la barranca”, expresó Romero ante Elonce.
Pavimentación de calle Portland y mejoras en 100 cuadras
La intervención en Pasaje Portland comprende tareas de replanteo, nivelación, limpieza y movimiento de suelo, además de la verificación del escurrimiento pluvial, necesarias para avanzar con la pavimentación.
Romero explicó que el proyecto forma parte de un programa más amplio que combina trabajos ejecutados por empresas contratadas y tareas realizadas con personal municipal.
“Estamos llevando adelante un plan que comprende 100 cuadras, 15 de ellas con pavimentación. Esta calle, Portland, va a ser pavimentada en sus 380 metros”, precisó.
La intendenta señaló que, además de las cuadras que recibirán pavimento, se desarrollan intervenciones de conservación vial en distintos sectores de Bajada Grande.
“Con el equipo municipal estamos mejorando las calles, sus desagües y sus trazas, colocando material para tener mayor transitabilidad y mejor calidad de vida”, indicó.
El desafío de las pendientes y el escurrimiento del agua
Desde el área de Infraestructura y Planeamiento explicaron que Bajada Grande fue uno de los primeros sectores incluidos en la planificación de las obras viales. Según indicaron, el programa fue presentado meses atrás y combina trabajos de las áreas municipales con contrataciones específicas para atender las demandas de los vecinos.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la particular geografía de Bajada Grande, caracterizada por calles angostas, pendientes pronunciadas y desniveles que dificultan la circulación y el mantenimiento vial.
“Bajada tiene una topografía especial, con calles angostas, algunas con mucho declive y dificultades que cuesta sostener”, explicó Romero.
La intendenta detalló que en algunos sectores se utilizará hormigón para garantizar una mayor durabilidad de las obras, especialmente por las características del terreno y el comportamiento del agua durante las lluvias.
“El escurrimiento del agua es importante por los desniveles. Por eso, algunas tareas, como esta, se están realizando con hormigón para lograr una durabilidad importante”, sostuvo. También indicó que las obras contemplan intervenciones en la infraestructura sanitaria antes de completar la pavimentación.
“Estamos haciendo mejoras en la red de agua con el personal de Obras Sanitarias, porque queremos que, una vez ejecutado el pavimento, no haya que romperlo para realizar reparaciones posteriores”, remarcó el secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Trabajos de desagües, iluminación y mantenimiento
Romero sostuvo que el Plan Calle a Calle no se limita a la pavimentación, sino que incluye mejoras destinadas a resolver problemas cotidianos de los vecinos.
“Hemos puesto luces, hemos puesto desagües y estamos trabajando en una cuestión integral”, afirmó.
La intendenta también destacó la colaboración de los habitantes del sector en las tareas relacionadas con el escurrimiento del agua.
En paralelo, pidió compromiso para mantener la limpieza de los espacios públicos y evitar la formación de basurales. “Les pedimos especialmente a los vecinos de Bajada Grande que no generen minibasurales. El recolector pasa todos los días y desde la unidad municipal estamos atendiendo la recolección de residuos”, manifestó.
Los vecinos destacaron las obras después de años de reclamos
Durante la recorrida también participó Gabriela Alem, presidenta de la Comisión Vecinal Croacia Sur, quien expresó su satisfacción por el avance de los trabajos.
La dirigente vecinal aseguró que las mejoras eran solicitadas desde hacía varios años por los habitantes del sector. “Estamos muy agradecidos con la intendenta y con todo el equipo de la Municipalidad. Hace muchísimos años que pedíamos el arreglo de las calles porque sentíamos que el barrio estaba muy olvidado”, señaló a Elonce.
Alem destacó que la intervención no se limita a Pasaje Portland, sino que también comprende otras calles de la jurisdicción vecinal. “Se arreglaron las calles con ripio, hasta el sector de las 18 viviendas. En toda la jurisdicción de Croacia Sur se hicieron mejoras”, explicó.
La presidenta de la comisión vecinal valoró que se hayan concretado trabajos que consideraba necesarios para facilitar el ingreso y la circulación de los habitantes del barrio. “La intendenta se comprometió con nosotros y acá está cumpliendo con el barrio”, expresó.
Piden una plaza y más alumbrado LED para el barrio
Más allá de las obras viales, los vecinos de Croacia Sur mantienen otros pedidos vinculados con los espacios públicos y la iluminación.
Alem explicó que una de las prioridades de la comisión vecinal es mejorar un sector recreativo destinado a los niños. “Estamos gestionando una placita en la canchita de Croacia, porque los chicos no tienen una plaza”, comentó.
También señaló que esperan la instalación de nuevas luminarias LED, una mejora que, según indicó, había sido comprometida para el sector.