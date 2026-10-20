Rescataron a una comadreja con sus 11 crías en Paraná y las liberaron en una zona rural

Una comadreja con aproximadamente 11 crías fue rescatada este martes en calle Santiago Cavallo, en Paraná, luego de que vecinos advirtieran su presencia y solicitaran asistencia. Personal del 911 intervino inicialmente para resguardar a los animales, mientras que Bomberos Voluntarios se encargaron de trasladarlos y liberarlos en una zona rural, alejada del centro de la ciudad.

El operativo se desarrolló durante las primeras horas de la tarde y permitió poner a salvo a la madre y sus crías, que se encontraban dentro de un tambor de lavarropas cuando llegaron los rescatistas.

En diálogo con Elonce, Lionel Niz, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, explicó que los animales ya estaban protegidos por efectivos policiales cuando recibieron el aviso.

Cómo fue el rescate de la comadreja y sus crías

“Al llegar al lugar constatamos que había una comadreja con aproximadamente 11 crías. No las contamos con exactitud, pero eran alrededor de 11”, relató el bombero.

Según explicó, los animales habían sido colocados dentro de un tambor de lavarropas, lo que facilitó su traslado sin necesidad de manipularlos individualmente.

“Ya estaban al resguardo del personal del 911, dentro de un tambor de lavarropas. Los trasladamos en ese mismo recipiente para no moverlos y después procedimos a liberarlos en una zona rural, fuera del centro de Paraná”, detalló.

El rescatista aseguró que la intervención no presentó mayores dificultades porque la comadreja y sus crías se encontraban tranquilas y protegidas.

Una de las crías se separó de su madre durante la liberación

Uno de los momentos particulares del operativo ocurrió cuando los bomberos liberaron a los animales en su nuevo entorno.

Niz contó que, mientras observaban cómo la comadreja se alejaba con sus crías, advirtieron que una de ellas había quedado separada de su madre.

“Cuando la liberamos nos quedamos resguardándola y vimos que, en el camino, había perdido una cría. La tomamos con cuidado y la acercamos nuevamente a la espalda de la madre”, explicó.

De esta manera, los bomberos pudieron reunir nuevamente a la familia de animales y completar el procedimiento.

“Por el momento están en un lugar seguro”, confirmó el voluntario.

Qué hacer si aparece un animal silvestre en una vivienda

A partir del rescate, el integrante de Bomberos Voluntarios brindó recomendaciones para quienes encuentren animales silvestres dentro de sus hogares o en sectores urbanos.

Bomberos rescataron y liberaron a una comadreja y sus crías

“Depende del animal, pero lo importante es mantenerse alejado, resguardarse y llamar al 911 para dar aviso. Después se toman los cuidados correspondientes”, indicó.

El bombero remarcó la importancia de solicitar asistencia para evitar situaciones de riesgo tanto para las personas como para los animales.