Buscan a un joven desaparecido en Buenos Aires que habría sido visto en Entre Ríos

La familia de Lautaro Nahuel Insúa, un joven de 24 años desaparecido en la provincia de Buenos Aires, intensificó su búsqueda ante la posibilidad de que se encuentre en Entre Ríos. Durante los últimos días, varias personas aseguraron haberlo visto caminando y haciendo dedo sobre la Ruta Nacional 14, en inmediaciones de Gualeguaychú. Sus familiares manifestaron su preocupación porque necesita medicación y llevaba varios días sin recibirla.

Según la ficha del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, Lautaro desapareció el sábado 10 de octubre en Sáenz Peña, partido bonaerense de Tres de Febrero. La denuncia fue radicada en esa jurisdicción y se emitió una alerta de búsqueda en Entre Ríos.

Macarena, cuñada del joven, y una amiga contaron a R2820 que durante el sábado, domingo y lunes recibieron comunicaciones de personas que afirmaron haberlo reconocido en la zona de Gualeguaychú. Los testimonios indicaron que se desplazaba por distintos tramos de la Ruta Nacional 14, aunque hasta el momento no se había confirmado oficialmente su presencia en la provincia.

La preocupación de la familia por su estado de salud

Los familiares explicaron que la difusión de su imagen en redes sociales y programas de televisión nacionales permitió recibir nuevos datos sobre sus posibles movimientos.

“Estamos desesperados buscándolo por todas partes”, expresó Macarena, quien pidió colaboración para localizarlo.

Además, advirtió que Lautaro necesita tomar una medicación que, según la información familiar, no recibía desde hacía diez días, situación que incrementó la preocupación por su estado de salud.

De acuerdo con el afiche de búsqueda difundido por sus allegados, el joven habría sido visto por última vez el sábado 17 de octubre, caminando por la Ruta Provincial 193, en Capilla del Señor, en dirección a Zárate.

Cómo estaba vestido y dónde aportar información

En la imagen difundida para facilitar su identificación, Lautaro aparecía con una campera tipo chaleco oscuro, un buzo celeste, pantalón color camel y un bolso cruzado.

Ante los testimonios que lo ubicaban en Entre Ríos, la familia solicitó especialmente a conductores, transportistas y vecinos de localidades cercanas a la Ruta Nacional 14 que prestaran atención y comunicaran cualquier información que pudiera contribuir a encontrarlo.

Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:

Familia: +54 9 2346 553955 o +54 9 11 3817 4868.

Comisaría Tres de Febrero 10ª (Sáenz Peña): 2111-8974 o 2129-8984.

Línea nacional para denuncias anónimas: 134.