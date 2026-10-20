Se hizo viral cantando mientras trabajaba de albañil y ahora cumplirá su sueño de ser artista: "Siempre lo quise"

El albañil y cantante Lautaro Monzón, oriundo de Concepción del Uruguay, contó cómo cambió su vida después de que un video suyo cantando mientras trabajaba en una obra se volviera viral. El joven, que siempre soñó con dedicarse a la música, comenzó a recibir propuestas artísticas, firmó un contrato con un sello musical y prepara sus primeras presentaciones fuera de Entre Ríos. En diálogo con Elonce, reveló que actualmente está enfocado en su carrera como cantante y que proyecta mudarse con su familia a Buenos Aires.

“Un día estábamos trabajando e hicimos el video. Al otro día volvimos a la obra y me dijeron que era viral. Yo no lo creía hasta que me mostraron”, recordó Monzón sobre el momento en que descubrió la repercusión que había alcanzado su interpretación.

La grabación comenzó a circular por las redes sociales y despertó el interés de medios nacionales y referentes del ambiente musical. “Siempre quise ser cantante, toda mi vida. Esto es un sueño cumplido”, expresó el joven, quien reconoció que nunca imaginó que una situación cotidiana pudiera abrirle tantas puertas.

Dejó la obra para dedicarse a la música

El impacto del video modificó su rutina. Monzón explicó que, por el momento, dejó de trabajar en la construcción para concentrarse en las oportunidades que comenzaron a surgir dentro de la música.

“Ahora no estoy trabajando en la obra. Me estoy metiendo más en la música”, señaló. También contó que su género preferido es la cumbia y que desde hace años interpreta canciones en reuniones familiares y celebraciones.

“Siempre canté en cumpleaños de 15 y casamientos, sin cobrar, por amor al arte”, relató. Aunque tenía experiencia frente al público, nunca había conseguido una oportunidad para desarrollar profesionalmente su carrera.

El joven destacó que la viralización marcó un antes y un después. “Yo sabía que cantaba bien, pero nunca pensé que se me iba a dar así”, reconoció.

Firmó un contrato y prepara shows en Buenos Aires y Mar del Plata

A partir de la repercusión nacional, Monzón fue contactado por el programa de streaming Un Poco de Ruido, lo que posteriormente le permitió vincularse con el proyecto musical La Juntada de los Artistas.

“Me contactaron de Un Poco de Ruido y después llegó la gente de La Juntada de los Artistas”, explicó.

Según contó, firmó un contrato con el sello vinculado a esa propuesta y comenzó a viajar regularmente a Buenos Aires para participar de actividades y encuentros con músicos.

“Anteayer vine de Buenos Aires y ahora tengo que viajar de vuelta. Me están saliendo muchas cosas allá”, afirmó.

Entre sus compromisos mencionó una participación en un encuentro de artistas previsto para el jueves y un show programado para el 24 de octubre en Mar del Plata. También indicó que cuenta con el acompañamiento de músicos vinculados al proyecto.

Comenzó a escribir sus propias canciones

Además de interpretar temas de otros artistas, Lautaro comenzó a trabajar en composiciones originales para construir su propia identidad musical.

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“Ahora estamos escribiendo temas nuevos, saliendo un poco de otros artistas para hacer lo mío”, explicó.

Durante la entrevista con Elonce, se animó a interpretar un fragmento de una de sus nuevas canciones, de estilo romántico y ritmo de cumbia.

“Quién dice que hoy te quedás conmigo. Quién dice que esta noche mi corazón te lo quedás contigo. Tus ojos me dicen lo que calla tu voz”, cantó durante la comunicación.

El joven aseguró que una de sus nuevas canciones había alcanzado el tercer puesto en un ranking musical de Argentina, aunque no precisó a qué clasificación se refería.

Pese al entusiasmo por las oportunidades que comenzaron a aparecer, sostuvo que prefería avanzar sin apresurarse. “Quiero tomar todo con calma, despacio. No me quiero apurar en nada”, expresó.

Planea mudarse con su familia a Buenos Aires

El crecimiento de su carrera también comenzó a modificar sus proyectos personales. Monzón contó que su familia lo acompañó desde el primer momento y celebró las oportunidades que surgieron después de la viralización.

“Mi familia está recontenta, más contenta que nunca”, aseguró.

Si bien manifestó su intención de continuar vinculado con Concepción del Uruguay, explicó que gran parte de las propuestas laborales comenzaron a concentrarse fuera de Entre Ríos.

“Acá en Concepción me están saliendo algunas cosas, pero quiero ir más lejos. Quiero salir de acá”, expresó.

En ese sentido, adelantó que proyecta instalarse en Buenos Aires junto con su familia hacia fin de año para facilitar su participación en nuevos eventos y continuar desarrollando su carrera.