Igna Sartori presentó su nueva canción "Será", grabada junto a más de 300 niños entrerrianos

Igna Sartori presentó su nueva canción "Será", una composición inspirada en las experiencias personales y artísticas que marcaron su último año. El músico entrerriano visitó los estudios de Elonce, donde interpretó su nuevo material y compartió detalles de una producción que contó con la participación de más de 300 niños de su ciudad natal, Larroque.

Durante su participación en Mediodía de Noticias, el artista reflexionó sobre el crecimiento que experimentó en los últimos meses, especialmente después de compartir escenario con Abel Pintos, uno de los momentos más significativos de su trayectoria.

Igna Sartori junto a Abel Pintos (eltrece)

"Esta canción nace de todos estos momentos y procesos que uno va transitando, estas vivencias, la vida en general", expresó Sartori, al explicar cómo surgió su nueva composición.

Una canción inspirada en sus experiencias

El músico explicó que "Será" refleja las emociones de encontrarse ante situaciones desconocidas y aprender a desenvolverse en nuevos escenarios. La composición también representa su manera de expresar los cambios que atravesó durante su carrera.

"Habla un poco desde esa inocencia de uno de encontrarse en lugares que no está acostumbrado y que tiene que atravesar y tiene que crecer con eso", manifestó durante la entrevista.

(Elonce)

En ese sentido, agregó: "Es mi forma de hablarle al mundo porque siempre he dicho que la música es mi lenguaje, es mi forma de expresar lo que uno siente cuando está empezando a transitar un camino".

Más de 300 niños participaron de la grabación

Uno de los aspectos más especiales de la producción fue la participación de alumnos de la Escuela Nº 66 José Manuel Estrada de Larroque, establecimiento al que asistió el propio cantante durante su infancia.

La canción fue producida junto a Palo y a La Bolsa Itinerante, un estudio de grabación de Larroque. Sartori explicó que la iniciativa buscó recuperar una experiencia que vivió cuando era estudiante junto a los referentes culturales Roberto Romani y Hugo Mena.

(Elonce)

"Quisimos incluir a los niños porque en el arte se crece de una forma muy linda y en comunidad, creo", sostuvo. El artista destacó que compartir la grabación con los estudiantes resultó una experiencia especialmente significativa.

Sus próximos shows y el crecimiento de la música del Litoral

Durante la entrevista, Sartori también valoró el acompañamiento de otros músicos entrerrianos y el fortalecimiento de los proyectos culturales de la región.

"Vivimos un momento muy importante en nuestra música litoral. Estamos más unidos que nunca, hay equipos de trabajo increíbles con gente que lo está dando todo por nuestra cultura", destacó.

Finalmente, confirmó presentaciones para el 31 de octubre en Paraná, el 2 de noviembre en Villa Elisa, el 6 y 7 en Viale, además de otras fechas en Paraná e Ibicuy. Su nueva canción "Será" ya puede escucharse en Spotify, YouTube y otras plataformas digitales.