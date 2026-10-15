Se desarrolló “Entre Ríos en Sinfonía”, el concierto homenaje a Jorge Méndez

REDACCIÓN ELONCE
El Teatro Municipal 3 de Febrero es escenario de “Entre Ríos en Sinfonía”, un homenaje a Jorge Méndez, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo. La propuesta reunió a 90 artistas y trabajadores de la cultura para reinterpretar la obra del músico entrerriano.
El concierto “Entre Ríos en Sinfonía”, en homenaje al músico y compositor Jorge Méndez, se desarrolló este jueves 15 de octubre, desde las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. La propuesta contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y reunió a unas 90 personas, entre artistas, músicos, técnicos y trabajadores de producción.
El espectáculo propuso recuperar y mantener vigente el legado musical de Méndez mediante una interpretación que combina los sonidos tradicionales del litoral con arreglos sinfónicos. La iniciativa buscó acercar su repertorio a nuevos públicos y ofrecer una perspectiva diferente sobre sus composiciones.
La puesta en escena también representó un importante despliegue artístico y técnico, con la participación de trabajadores vinculados a distintas áreas de la producción cultural entrerriana.
María Luz Erazún participó del homenaje a Jorge Méndez
La artista María Luz Erazún se presentó sobre el escenario del Teatro Municipal 3 de Febrero durante el espectáculo “Entre Ríos en Sinfonía”, dedicado a homenajear al músico y compositor Jorge Méndez. Su participación formó parte de la propuesta artística que reunió a intérpretes entrerrianos en una noche dedicada a la música y la identidad cultural de la provincia.
La presencia de Erazún se sumó a una puesta musical que buscó recuperar las composiciones de Méndez y acercarlas al público mediante nuevas interpretaciones. El concierto propuso un recorrido por el repertorio del litoral, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo.
Damián Lemes también se sumó a “Entre Ríos en Sinfonía”
Por su parte, Damián Lemes también participó del concierto homenaje a Jorge Méndez, con una presentación sobre el escenario del Teatro Municipal 3 de Febrero. El artista integró la programación de una velada que convocó a numerosos espectadores y reunió diferentes expresiones musicales vinculadas con la cultura entrerriana.
La actuación de Lemes se enmarcó en el reconocimiento a la trayectoria y el legado del compositor, cuyas canciones forman parte del repertorio tradicional de la provincia. Su participación contribuyó a una propuesta colectiva que combinó la música del litoral con arreglos sinfónicos, en una noche que reunió a artistas y público para recordar a Jorge Méndez.
Ernesto Méndez se sumó al homenaje con un trío de guitarras y la voz de Nicolás Izaguirre
El músico Ernesto Méndez también fue protagonista de “Entre Ríos en Sinfonía”, el espectáculo homenaje a Jorge Méndez que se desarrolló en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. Durante su presentación, estuvo acompañado por un trío de guitarras y la voz de Nicolás Izaguirre, en una propuesta que destacó la presencia de los instrumentos de cuerda y el canto dentro de una noche dedicada a la música entrerriana.
La participación de Méndez aportó otra formación musical al concierto, que reunió a diferentes artistas para recordar la obra del reconocido compositor. El acompañamiento de las guitarras y la interpretación vocal de Izaguirre formaron parte de una presentación que puso en valor las expresiones tradicionales del litoral y se integró al homenaje colectivo a Jorge Méndez, cuyo repertorio continúa ocupando un lugar destacado en la cultura de Entre Ríos.
Ignacio Sartori interpretó “Puentecito de La Picada” en homenaje a Jorge Méndez
El cantante Ignacio Sartori también fue protagonista del espectáculo “Entre Ríos en Sinfonía”, que se desarrolló en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. Durante su presentación, interpretó “Puentecito de La Picada”, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Jorge Méndez, en el marco del concierto dedicado a recordar la trayectoria y el legado del compositor entrerriano.
La interpretación de Sartori se sumó a las distintas actuaciones que formaron parte del homenaje, con una propuesta que buscó mantener vigente la música del litoral y las composiciones que identifican a Entre Ríos. “Puentecito de La Picada” ocupó un lugar especial dentro del repertorio de la noche, al tratarse de una obra estrechamente vinculada con la identidad cultural de la provincia y el legado artístico de Méndez.
Nicolás Izaguirre emocionó en el cierre con “Canción a Puerto Sánchez” y “Soy entrerriano”
El cantante Nicolás Izaguirre fue uno de los protagonistas del cierre de “Entre Ríos en Sinfonía”, el espectáculo homenaje a Jorge Méndez que se desarrolló en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. El artista interpretó “Canción a Puerto Sánchez” y “Soy entrerriano”, acompañado por el acordeonista Juan Manuel Bilat y el coro, en una presentación que puso en primer plano las canciones vinculadas con la identidad y las tradiciones de la provincia.
La participación de Izaguirre marcó el tramo final de una noche dedicada a recordar el legado musical de Jorge Méndez. Las voces del cantante y del coro, junto al acordeón de Bilat, se combinaron en las interpretaciones de dos composiciones representativas del repertorio entrerriano. De esta manera, el concierto concluyó con un reconocimiento a la música del litoral y a las obras que forman parte del patrimonio cultural de Entre Ríos.