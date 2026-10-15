Juan Manuel Bilat homenajeó a Jorge Méndez con un concierto: “Hizo tanto por nuestra cultura”

El acordeonista Juan Manuel Bilat homenajeó a Jorge Méndez este jueves por la noche en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, durante la presentación de “Entre Ríos en Sinfonía”, un espectáculo que reunió al chamamé con la música de cámara.

A un año del fallecimiento del reconocido músico y poeta entrerriano, la propuesta convocó a numerosos artistas y agotó las localidades del teatro. El concierto fue transmitido íntegramente por Elonce.

La velada contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y destacados intérpretes de la música regional. Las composiciones de Méndez adquirieron una nueva sonoridad mediante arreglos orquestales que combinaron el acordeón de Bilat con instrumentos sinfónicos y las voces de los artistas invitados.

Minutos antes de subir al escenario, Bilat dialogó con Elonce y compartió la emoción que atravesaba a los protagonistas del espectáculo. “Estoy muy emocionado. He estado hablando con los gurises y con todos los invitados, porque me parece súper importante que hoy le podamos cantar a la obra de Jorge Méndez y a esa persona que para mí fue muy importante”, expresó.

El legado de Jorge Méndez y las canciones que siguen vigentes

El homenaje tuvo como protagonista la obra de Jorge Méndez, cuyas composiciones retrataron paisajes, historias y sentimientos vinculados con la identidad entrerriana. Su repertorio trascendió los escenarios y llegó a las escuelas, donde distintas generaciones continuaron interpretando sus canciones.

Bilat destacó especialmente esa permanencia de la obra del artista en la memoria colectiva. “Fue una persona que siempre fue verdadero con él mismo y que posicionó nuestra cultura y nuestro lugar a niveles increíbles”, manifestó al recordar la trayectoria de Méndez y su compromiso con las expresiones culturales de la provincia.

En ese sentido, mencionó dos composiciones que forman parte del cancionero regional: “Hoy los gurises en la escuela cantan ‘Puerto Sánchez’ o cantan ‘Puentecito La Picada’ y eso me llena de emoción”, señaló. Para el acordeonista, poder compartir el escenario con amigos y colegas representó una manera de reconocer la importancia de ese legado.

Una noche de música entrerriana con numerosos artistas invitados

“Entre Ríos en Sinfonía” reunió a músicos de diferentes trayectorias y estilos. Entre los invitados estuvieron Damián Lemes, María Luz Erazun, Ignacio Sartori, Nicolás Izaguirre, Pico Rubio y Ernesto Méndez, quienes acompañaron la propuesta junto con la formación sinfónica de Crespo.

La participación colectiva fue uno de los aspectos que Bilat resaltó antes del concierto. “Hay un montón de personas que se sumaron para este homenaje que me parece súper importante que los artistas hagan un homenaje para una persona que ha hecho tanto por nuestra cultura”, sostuvo.

El músico también reconoció el compromiso de quienes colaboraron con la producción. “Estoy muy emocionado y estoy muy agradecido con todas las personas que se han sumado a este homenaje”, expresó. La preparación del espectáculo demandó un trabajo prolongado, orientado a presentar las composiciones de Méndez mediante una propuesta instrumental diferente.

Entradas agotadas y transmisión completa por Elonce

La convocatoria quedó reflejada en las localidades agotadas del Teatro Municipal 3 de Febrero. Ante la imposibilidad de que más público pudiera ingresar a la sala, la transmisión televisiva permitió que el homenaje llegara a espectadores de otros lugares.

“Ojalá que se prendan todos los que no han podido venir, porque estamos con entradas agotadas en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná”, expresó Bilat. Luego invitó a seguir el espectáculo por televisión: “Que se prendan al Once, a la pantalla del Once, para que desde cualquier parte del mundo puedan ver este homenaje”.

El acordeonista también valoró el acompañamiento de los medios de comunicación. “Siempre me han abierto las puertas, siempre han estado difundiendo lo que venimos haciendo, pero por sobre todo siempre están difundiendo nuestra cultura, sin pedir nada a cambio”, destacó.

El reconocimiento a su familia y a quienes acompañan su carrera

Más allá del reconocimiento artístico, Bilat dedicó palabras de agradecimiento a su entorno familiar y al de los músicos que lo acompañaron. Recordó especialmente el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria y los esfuerzos que implica recorrer distintos escenarios para difundir la música regional.

“Gracias a mi padre ya estoy aquí, así que tengo que agradecerle a mi padre, a mi madre, a nuestra familia, a la familia de todos los gurises que estamos atrás recorriendo rutas y llevando cultura a un montón de lugares”, expresó.

El músico definió la presentación como parte de un recorrido construido colectivamente y recordó el tiempo dedicado a su preparación. “Lo hemos hecho y lo hemos trabajado hace un montón de tiempo con mucho cariño y con mucho amor”, afirmó.

Así, “Entre Ríos en Sinfonía” reunió a distintas generaciones de artistas en un homenaje que recuperó las canciones de Jorge Méndez y puso en primer plano su aporte a la cultura entrerriana, con un teatro colmado y una transmisión especial de Elonce.

"Entre Ríos en Sinfonía" en el teatro 3 de Febrero