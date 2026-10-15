“Entre Ríos en Sinfonía”: teatro colmado y emoción en la previa del homenaje a Jorge Méndez

REDACCIÓN ELONCE
El Teatro 3 de Febrero recibió a una multitud para el concierto “Entre Ríos en Sinfonía”, con Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo. En la previa, familiares y espectadores compartieron con Elonce sus expectativas y recordaron el legado de Jorge Méndez.
El espectáculo “Entre Ríos en Sinfonía” generó una importante convocatoria este jueves por la noche en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde se realizó un homenaje al músico y compositor entrerriano Jorge Méndez. Las entradas se agotaron y numerosos espectadores formaron filas para presenciar la presentación de Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo. En la previa del concierto, Elonce dialogó con familiares del artista y asistentes que compartieron sus expectativas.
La propuesta reunió a unos 90 artistas y trabajadores de producción, con el objetivo de recuperar la obra de Méndez mediante nuevos arreglos musicales. El homenaje también tuvo un significado especial, ya que el compositor falleció el 12 de octubre de 2025, por lo que el concierto se desarrolló a pocos días del primer aniversario de su partida.
En diálogo con Elonce, el padre de Juan Manuel Bilat expresó su emoción por el espectáculo y por la trayectoria de su hijo. “Estamos muy felices a la expectativa de este espectáculo y esperemos que sea del agrado del público”, manifestó. Sobre la convocatoria, destacó: “Nos ha acompañado gran cantidad de público. Las entradas se agotaron, así que esperemos que el espectáculo esté a la altura”.
El orgullo familiar y el reconocimiento del público
Consultado sobre lo que significaba acompañar la carrera artística de su hijo, el padre del acordeonista expresó: “Mucha emoción, mucha alegría que haya podido abrazar este instrumento y lo haya llevado tan alto. Es su trabajo, su talento. Uno simplemente tiene que acompañar”.
Entre los asistentes, un hombredestacó la importancia de la propuesta cultural y aseguró: “Un número cultural imperdible, así que acá estamos presentes”. Otro espectador, que contó que había tocado el acordeón, manifestó su admiración por Bilat: “Es un genio local y está reconocido nacionalmente, así que es lindo venir a disfrutarlo”.
También hubo seguidores que llegaron especialmente para presenciar al músico en el teatro. Uno de ellos contó: “Lo seguimos a todos lados a Juan Manuel, pero es la primera vez que venimos a verlo al teatro”. Al recordar la obra de Jorge Méndez, mencionó entre sus canciones preferidas a Puentecito de La Picada.
Las canciones de Jorge Méndez que emocionan a los entrerrianos
Durante la cobertura, los espectadores compartieron sus recuerdos y preferencias sobre el repertorio del compositor homenajeado. Un joven de 34 años destacó el significado de su música para la identidad provincial.
“Seguramente significa un montón Jorge para todos los entrerrianos. Estamos ansiosos y contentos de venir a compartir esta noche”, expresó antes de ingresar a la sala.
Al ser consultado sobre sus composiciones favoritas, señaló: “A mí me gusta mucho Bajada Grande, mi favorito, pero también Canción de Puerto Sánchez, Puentecito de La Picada, los tantos clásicos que significan un montón para nuestra cultura”.
Una noche dedicada a la cultura entrerriana
La convocatoria también incluyó espectadores que viajaron desde otras localidades. Una mujer de Crespo asistió acompañada por su hija, quien destacó el trabajo de la orquesta de su ciudad. “Nos gusta siempre la sinfónica de Crespo, todo lo que hacen y escucharlo con Juan Manuel Bilat y lo que él hace es espectacular”, expresó.
Otra de las asistentes destacó la importancia de acompañar las producciones musicales de la región. “Venimos tratando de apoyar a la gente y a los locales, que además son excelentes músicos”, sostuvo.
El público comenzó a ingresar al teatro mientras se completaban los preparativos para la presentación. Las filas se extendieron por el ingreso, aunque el acceso se desarrolló de manera organizada. La previa de “Entre Ríos en Sinfonía” estuvo marcada por las muestras de afecto hacia Juan Manuel Bilat, el reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y los recuerdos de Jorge Méndez, cuyas composiciones continúan formando parte del patrimonio musical entrerriano.