Mundial de Canotaje: tras las competencias de este miércoles se realiza la apertura oficial

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 realiza este miércoles su tercera jornada en Gualeguaychú, con las competencias de paracanotaje y la ceremonia oficial de apertura como principales actividades. Tras dos días de pruebas correspondientes a las categorías máster, el encuentro internacional continúa sobre el río Gualeguaychú, donde más de 700 palistas de más de 40 países participan de una semana de competencias.

La programación comenzó durante la mañana con entrenamientos en el circuito y una reunión técnica de los jefes de equipo de paracanotaje y élite. Las primeras carreras tendrán lugar a partir de las 14:30, con pruebas masculinas y femeninas en distintas categorías.

La jornada contará con participación gualeguaychuense a través de Katya Unrein, representante del Club Regatas Gualeguaychú, quien competirá en la categoría KL3 femenina, con largada prevista para las 14:50 h. Su presencia permitirá que la ciudad también tenga representación en las pruebas de paracanotaje, luego de las actuaciones de los deportistas locales durante las dos primeras jornadas.

Cronograma de la tercera jornada

Competencias de paracanotaje

14:30 h: categoría abierta masculina.

14:35 h: categorías VL3, VL2 y VL1 masculinas.

14:40 h: categorías KL3, KL2 y KL1 femeninas.

14:50 h: participación prevista de Katya Unrein en KL3 femenina.

Premiaciones y ceremonia oficial

17 h: ceremonia de premiación de paracanotaje.

18 h: inauguración oficial del campeonato.

Gualeguaychú abre sus puertas al mundo

Uno de los momentos centrales de este miércoles tendrá lugar a las 18 h, cuando se realice la ceremonia inaugural “Gualeguaychú abraza al mundo”, en el escenario montado en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos.

El acto comenzará con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras de bienvenida del intendente Mauricio Davico, seguidas por las intervenciones de otras autoridades y representantes de la organización del campeonato.

La programación incluirá un desfile de colectividades, encabezado por el tren-carroza “Corazón de vapor”, realizado por estudiantes de 5.º A del Instituto Guadalupe para la Fiesta Nacional de las Carrozas Estudiantiles. Posteriormente, desfilarán las delegaciones de los países participantes, acompañadas por estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad.

El cierre artístico estará a cargo de la Banda Furia del Oeste, agrupación musical de la comparsa Papelitos, junto con una presentación del Carnaval de Gualeguaychú. De esta manera, la ceremonia reunirá expresiones culturales locales con la presencia de las delegaciones internacionales que participan del campeonato.

Una semana histórica para el canotaje

La realización del Mundial marca un acontecimiento para el deporte argentino, ya que es la primera vez que el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se disputa en Sudamérica.

Concluidas las pruebas máster y las competencias de paracanotaje, desde el jueves 22 hasta el domingo 25 se desarrollarán las carreras de las categorías juvenil, sub-23 y sénior, con pruebas de distancia corta y recorridos de maratón.

Las competencias tienen lugar en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público puede acompañar a los deportistas desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito.

El Gobierno de Gualeguaychú recuerda que continúa vigente el operativo especial de tránsito en el sector costero y solicita respetar las indicaciones del personal dispuesto en la zona. El puente Méndez Casariego permanece habilitado para la circulación vehicular, aunque no está permitida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las carreras, con excepción de los medios de comunicación autorizados.