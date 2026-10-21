Santa Fe: un pasajero sujetó del cuello a un remisero durante diez cuadras para robarle

Un remisero fue sujetado del cuello por un pasajero durante unas diez cuadras mientras conducía para escapar de un asalto en Santo Tomé, Santa Fe. El atacante lo amenazó con dispararle y le robó la billetera antes de caer del vehículo.

El episodio comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el trabajador recogió a un hombre y a una mujer en Centenario y Avellaneda, frente a la plaza Libertad. Ambos solicitaron un viaje hasta el dispensario ubicado en Córdoba y Necochea.

Según informó Aire de Santa Fe, los pasajeros bajaron al llegar al destino, pero el hombre volvió a entrar al remís. Dijo que había olvidado una pertenencia en el asiento trasero y aprovechó ese momento para atacar al conductor por detrás.

Arrancó mientras el agresor lo sujetaba del cuello

El pasajero tomó al trabajador del cuello y lo amenazó con dispararle si intentaba moverse. El remisero puso en marcha el automóvil mientras el asaltante continuaba sujetándolo y una de las puertas traseras permanecía abierta.

Durante la huida, circuló por calle Buenos Aires en contramano hasta Sarmiento y luego siguió hacia Castelli. El agresor le exigía que frenara, reiteraba las amenazas e intentaba quitarle sus pertenencias.

Imagen ilustrativa.

En medio del ataque, el hombre consiguió apoderarse de la billetera, que contenía documentación, tarjetas y dinero. El conductor mantuvo la marcha pese a las dificultades para controlar el vehículo.

El atacante cayó y el chofer logró escapar

La secuencia terminó cerca de Sarmiento y Castelli, en esa ciudad de Santa Fe. El auto rozó el cordón y el agresor cayó del remís, lo que permitió que el trabajador se alejara.

Después del asalto, el chofer presentó molestias en el cuello y en uno de sus brazos, aunque no necesitó atención médica inmediata.

El trabajador realizó la denuncia ante la Policía. Hasta el momento, no se habían informado detenciones por el violento robo ocurrido en Santo Tomé, Santa Fe.