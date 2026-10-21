 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Utilitario chocó desde atrás a un camión en Ruta 12 y un conductor fue hospitalizado

El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 308. Un hombre de 66 años, oriundo de San Benito, sufrió lesiones leves.

21 de Octubre de 2026
Choque en la Ruta 12
Choque en la Ruta 12

El accidente ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 308. Un hombre de 66 años, oriundo de San Benito, sufrió lesiones leves.

Un accidente de tránsito entre un camión con acoplado y un vehículo utilitario Fiat Ducato se registró este miércoles, alrededor de las 3:25 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 308, en jurisdicción de Gobernador Sola, departamento Tala. Como consecuencia del impacto, un hombre de 66 años sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al hospital.

 

Según informó la Comisaría de Gobernador Sola, ambos vehículos circulaban en dirección este cuando, por circunstancias que se trataban de establecer, la Fiat Ducato impactó desde atrás contra un camión Iveco con acoplado.

El conductor del vehículo de menor porte, un hombre de 66 años domiciliado en San Benito, departamento Paraná, sufrió lesiones de carácter leve. Tras el siniestro, fue trasladado al hospital de la ciudad, donde permanecía en observación médica.

Por su parte, el conductor del camión Iveco, un hombre de 47 años oriundo de la provincia de Chaco, no sufrió lesiones como consecuencia de la colisión.

 

De acuerdo con la información policial, el camión transportaba una carga de pegamento para cerámica, mientras que la Fiat Ducato trasladaba paquetería en general.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Durante el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 estuvo momentáneamente asistido.

Choque entre un camión y un utilitario en la Ruta 12

 

 

Temas:

Ruta 12 accidente de tránsito Choque Gobernador Sola
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso