Utilitario chocó desde atrás a un camión en Ruta 12 y un conductor fue hospitalizado

Un accidente de tránsito entre un camión con acoplado y un vehículo utilitario Fiat Ducato se registró este miércoles, alrededor de las 3:25 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 308, en jurisdicción de Gobernador Sola, departamento Tala. Como consecuencia del impacto, un hombre de 66 años sufrió lesiones leves y debió ser trasladado al hospital.

Según informó la Comisaría de Gobernador Sola, ambos vehículos circulaban en dirección este cuando, por circunstancias que se trataban de establecer, la Fiat Ducato impactó desde atrás contra un camión Iveco con acoplado.

El conductor del vehículo de menor porte, un hombre de 66 años domiciliado en San Benito, departamento Paraná, sufrió lesiones de carácter leve. Tras el siniestro, fue trasladado al hospital de la ciudad, donde permanecía en observación médica.

Por su parte, el conductor del camión Iveco, un hombre de 47 años oriundo de la provincia de Chaco, no sufrió lesiones como consecuencia de la colisión.

De acuerdo con la información policial, el camión transportaba una carga de pegamento para cerámica, mientras que la Fiat Ducato trasladaba paquetería en general.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque. Durante el procedimiento, el tránsito sobre la Ruta Nacional 12 estuvo momentáneamente asistido.