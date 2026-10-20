"Me obligaron a hacer esto": un hombre mató a su mujer, a su hijo de 11 años y a su madre en Buenos Aires

Un triple crimen seguido de suicidio conmocionó a Buenos Aires. Un hombre de 50 años asesinó a su pareja, a su hijo de 11 años y a su madre de 73. Antes de los ataques, envió un mensaje a un familiar con una inquietante frase. Luego se quitó la vida.
Un triple crimen seguido de suicidio en Buenos Aires conmocionó este martes a la localidad de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años, identificado como Damián Darío Santillán, asesinó a balazos a su pareja, a su hijo de 11 años y a su propia madre. Posteriormente, escapó hacia Burzaco, donde murió tras arrojarse al paso de un camión.
El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Los Claveles al 700. La Policía intervino después de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el domicilio. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de dos de las víctimas.
La investigación también reveló que, antes de cometer los asesinatos, el agresor había enviado un mensaje de texto a un familiar cercano. “Me obligaron a hacer esto”, escribió Santillán, según la información incorporada al expediente judicial. La comunicación quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentaban reconstruir las circunstancias previas al ataque.
Encontraron a la mujer y al niño asesinados dentro de la vivienda
Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, encontraron el cuerpo de Laura Susana Prediger, pareja del atacante, en el sector de acceso al comedor. La mujer presentaba una grave herida compatible con un disparo de arma de fuego.
En una de las habitaciones, los policías hallaron a Santino, el hijo de 11 años de la pareja. El niño estaba sin vida y presentaba una lesión de arma de fuego en la cabeza. Junto a su cama, los investigadores secuestraron una escopeta de doble caño, que habría sido utilizada durante los ataques.
El procedimiento continuó en una construcción lindera, comunicada con la vivienda principal a través de los fondos y con salida hacia la calle Alfonso Amat. Allí residía Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del presunto homicida.
La tercera víctima y la muerte del agresor en Burzaco
Los efectivos encontraron a Castillo Toscanini tendida en el piso de la cocina. La mujer también presentaba heridas provocadas por perdigones, similares a las detectadas en las otras víctimas. De esta manera, los investigadores establecieron que se trataba de tres homicidios ocurridos en propiedades vinculadas entre sí.
Mientras la Policía Científica realizaba las primeras pericias, alrededor de las 7.30 ingresó otra comunicación al sistema de emergencias. Un hombre había muerto tras arrojarse al paso de un camión Mercedes-Benz que circulaba por la avenida Monteverde, en Burzaco, partido de Almirante Brown.
Los investigadores cotejaron la documentación y las características del fallecido y determinaron que se trataba de Damián Darío Santillán. Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la realización de las autopsias correspondientes.
Investigaban amenazas y conflictos familiares previos
La causa quedó caratulada provisoriamente como triple homicidio seguido de suicidio y pasó a manos de la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Ana Río. También intervino la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II.
De acuerdo con los testimonios reunidos entre familiares y allegados, Santillán y Prediger habían mantenido una relación de aproximadamente 20 años. Sin embargo, durante las dos semanas anteriores al crimen se habrían producido conflictos dentro de la pareja.
Según esas declaraciones, el hombre habría sospechado de una infidelidad y, desde entonces, se habrían registrado episodios de hostigamiento y amenazas verbales. Esa información formaba parte de las líneas investigativas y no constituía una explicación ni una justificación de los asesinatos.
El mensaje que dejó antes de cometer los asesinatos
Uno de los elementos centrales del expediente fue el mensaje enviado por Santillán a un familiar antes del ataque. La frase “Me obligaron a hacer esto” fue considerada relevante para establecer la secuencia de los acontecimientos.
Los investigadores avanzaban con el análisis del teléfono celular del agresor y las declaraciones testimoniales para determinar si existieron otras advertencias previas y esclarecer la planificación de los hechos.
La investigación buscaba establecer cómo se desarrollaron los ataques en ambas viviendas y precisar las circunstancias que rodearon el triple crimen que terminó con cuatro personas fallecidas.