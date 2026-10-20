Robaron tres veces una panadería en dos meses: “Te da una sensación de impotencia”

Una panadería sufrió tres robos en dos meses en Paraná. El último episodio ocurrió este martes en El Nuevo Cóndor, ubicado en Garrigó y Albariño, cerca de avenida Provincias Unidas. Un delincuente ingresó simulando ser cliente, amenazó con un arma a la esposa del propietario y escapó con dinero, un celular y una mochila. Pablo Ávalos, responsable del comercio, relató a Elonce los momentos de tensión que atravesó su familia.

El comerciante manifestó su indignación por la reiteración de hechos delictivos. Según contó, la semana anterior su yerno también había sido víctima de un robo. “Te da una sensación de impotencia porque sabemos quién fue, sabemos el nombre, la Policía sabe quién fue”, expresó.

Sobre el último asalto, detalló: “Ingresó una persona a comprar. Dio la vuelta del mostrador, le apuntó con un arma, le sustrajo un celular, la plata de la caja y la hizo ingresar al fondo. Allí tomó su mochila”.

El dueño enfrentó al delincuente y lo persiguió

Ávalos explicó que escuchó los gritos de su esposa y salió para intentar detener al asaltante. “La escuché llorar y salí. Ella gritaba: ‘Dejalo que tiene un arma’. Me le fui encima, agarré una escoba, pero salió rápido y me cerró la puerta”, recordó.

El propietario intentó impedir la fuga y persiguió al sospechoso hasta la esquina. “Le tiré con la escoba, le pegué en la espalda, pero salió corriendo. Después escuché llorar a mi señora. Unas vecinas la tenían medio desvanecida. No sabía si le había hecho algo con el arma”, relató.

Tras comprobar que su esposa estaba fuera de peligro, decidió recorrer las inmediaciones para buscar al responsable. Según su testimonio, vecinos le aportaron información que le permitió identificar una vivienda donde podría encontrarse el presunto autor.

Recuperaron una mochila y el arma resultó ser de juguete

El comerciante aseguró que acompañó a efectivos policiales hasta el domicilio señalado. La intervención correspondió a personal de la Comisaría Tercera.

“Me dijeron que habían recuperado la mochila. Cuando pregunté dónde la encontraron, me respondieron que estaba tirada en el fondo de la casa de este tipo”, sostuvo.

También afirmó que los agentes encontraron prendas de vestir que coincidían con su descripción. Sin embargo, cuestionó la situación judicial del sospechoso. “Saben el nombre, encontraron las cosas en su casa, yo los llevé hasta ahí y va a quedar imputado en una causa, pero no va a pasar más nada”, manifestó.

Posteriormente, Ávalos indicó que el arma utilizada durante el asalto era de juguete. No obstante, remarcó que su esposa quedó profundamente afectada, ya que durante el hecho creyó que se trataba de un arma real.

Una panadería con más de 50 años de historia

El Nuevo Cóndor es un comercio tradicional del barrio, con más de cinco décadas de trayectoria. Ávalos contó que comenzó trabajando como empleado y posteriormente asumió la administración del establecimiento, cuyo local alquila desde hace más de dos años. “Yo era empleado de la panadería. Después la tomamos en sociedad con un compañero, que abrió su panadería en otro lado, y yo seguí acá”, explicó.

El comerciante también mencionó situaciones anteriores relacionadas con personas que frecuentaban el negocio por su vínculo con un exempleado. Según relató, vecinos le habían advertido sobre movimientos sospechosos después de revisar imágenes de cámaras de seguridad.

Finalmente, destacó el esfuerzo diario para mantener la actividad y ofrecer productos accesibles. “Tratamos de prestar un servicio a la sociedad. Somos todos trabajadores y el pan acá está económico. No intentamos hacernos ricos”, concluyó.