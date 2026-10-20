Simuló ser cliente y asaltó una panadería en Paraná: utilizó una réplica de arma de fuego

REDACCIÓN ELONCE
Un delincuente simuló ser cliente y asaltó una panadería de Paraná. Amenazó a la propietaria y escapó con dinero y pertenencias. La Policía identificó al sospechoso y recuperó varios elementos robados.
Un hombre simuló ser cliente y asaltó una panadería de Paraná, ubicada en la intersección de calles Garrigó y Albariño. El delincuente amenazó a la propietaria con un arma, que sería una réplica, y sustrajo dinero en efectivo, una mochila y otros objetos personales.
Según informaron fuentes policiales, el individuo ingresó al establecimiento como un comprador habitual. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar, habría exhibido el arma para intimidar a la comerciante y concretar el robo.
Tras apoderarse de las pertenencias, el sospechoso escapó del lugar. La denuncia motivó la intervención del personal de Comisaría Tercera, que inició las tareas investigativas para esclarecer lo ocurrido.
Identificaron al sospechoso y recuperaron elementos robados
Mediante entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al presunto autor del asalto en la capital entrerriana. Durante las diligencias posteriores, los efectivos recuperaron varios objetos sustraídos y localizaron prendas de vestir consideradas relevantes para la investigación.
Además, secuestraron una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a la víctima. Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos quedaron incautados y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.