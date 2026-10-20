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Sociedad Corrientes

Adolescente fue mordido por serpiente cascabel mientras arreaba ganado por la creciente: está grave

El joven de 15 años fue atacado por el reptil mientras realizaba tareas rurales en una zona de islas afectada por la creciente del río, cerca de Goya. Sufrió graves complicaciones por el veneno y permanece internado en estado delicado.

20 de Octubre de 2026
Se encontraba trabajando en el campo.
Se encontraba trabajando en el campo. Foto: Ilustrativa.

El joven de 15 años fue atacado por el reptil mientras realizaba tareas rurales en una zona de islas afectada por la creciente del río, cerca de Goya. Sufrió graves complicaciones por el veneno y permanece internado en estado delicado.

Un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente cascabel mientras realizaba tareas rurales en una zona de islas cercana a Goya, Corrientes. El joven sufrió complicaciones de salud y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras su familia lanzó un pedido urgente de donantes de sangre.

 

El menor, identificado como Ezequiel S., se encontraba realizando labores de arreo y retiro de ganado en un sector insular afectado por la creciente del río cuando fue sorprendido por el reptil, informó CorrientesHoy.

 

Según los primeros datos aportados por allegados a la familia, el veneno de la serpiente le provocó complicaciones orgánicas severas, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud de Goya.

El adolescente permanece en terapia intensiva

 

Debido a la gravedad del cuadro, el joven quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde recibe tratamiento y permanece bajo observación médica.

El episodio ocurrió en un contexto de creciente del río, que afecta distintas áreas insulares y puede favorecer encuentros inesperados entre personas y animales silvestres durante las tareas rurales.

Hasta el momento, no se difundieron nuevos partes médicos sobre la evolución del adolescente, cuyo estado fue descripto como delicado.

 

Piden entre 26 y 30 donantes de sangre

 

Ante la situación, la familia inició una campaña solidaria para conseguir entre 26 y 30 donantes de sangre de cualquier grupo y factor durante esta semana.

El pedido busca contribuir a la reposición de las reservas de sangre y hemoderivados utilizadas durante la atención del menor.

Quienes puedan colaborar o necesiten información para coordinar la donación pueden comunicarse con el padre del adolescente, Rolando Sotelo, al teléfono 3777-203110.

Temas:

Serpiente cascabel GOya Corrientes adolescente internado terapia intensiva
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