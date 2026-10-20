Vitamina D: el doctor Ariel Gómez explicó cuánto sol tomar, qué alimentos consumir y cuándo suplementar

REDACCIÓN ELONCE
El médico clínico Ariel Gómez explicó en Elonce por qué la vitamina D es fundamental para los huesos, los músculos y el sistema inmunológico. También detalló quiénes tienen mayor riesgo de presentar déficit y advirtió sobre los peligros de consumir suplementos sin indicación profesional.
La vitamina D es fundamental para la salud de los huesos, los músculos y el sistema inmunológico, pero su incorporación al organismo depende de distintos factores, entre ellos la exposición solar, la alimentación y determinadas condiciones de salud. El médico especialista en clínica médica Ariel Gómez explicó en Elonce cómo obtenerla, quiénes presentan mayor riesgo de déficit y por qué no es recomendable consumir suplementos sin supervisión profesional.
El especialista señaló que, a diferencia de otras vitaminas que se incorporan principalmente mediante los alimentos, la vitamina D tiene un proceso de producción particular. Su síntesis comienza en la piel por acción de la radiación solar y continúa mediante transformaciones en el hígado y los riñones.
"Las vitaminas son elementos químicos esenciales para nuestro organismo, vitales, que nos ayudan a acelerar procesos metabólicos", explicó Gómez. Además, indicó que actualmente resulta más sencillo detectar niveles bajos mediante análisis de sangre, lo que contribuyó a que aumentaran las consultas sobre este tema.
Para qué sirve la vitamina D en el organismo
Una de sus principales funciones es favorecer la absorción intestinal del calcio y contribuir a su aprovechamiento por los huesos. Esto resulta especialmente importante durante el crecimiento infantil y en adultos mayores, particularmente ante enfermedades como la osteoporosis.
"Es imprescindible tener una buena concentración de vitamina D que favorezca y permita el normal desarrollo y fortalecimiento de los huesos", sostuvo el médico. También destacó su participación en el funcionamiento muscular y en la respuesta del sistema inmunológico frente a distintos agentes infecciosos.
Gómez mencionó investigaciones que estudian posibles relaciones entre los niveles de vitamina D y la salud cardiovascular, la diabetes, el estado emocional y determinados tumores. Sin embargo, estas asociaciones no significan que aumentar su consumo prevenga por sí solo esas enfermedades.
Cuánto tiempo conviene exponerse al sol
El profesional explicó que una parte importante de la vitamina D se produce mediante la exposición de la piel a la radiación ultravioleta B. No obstante, advirtió que la cantidad necesaria varía según la pigmentación de la piel, la estación del año y el lugar de residencia.
Como orientación general, Gómez mencionó exposiciones breves de entre 10 y 15 minutos, preferentemente antes de las 10 o después de las 16 horas, para reducir los riesgos asociados con la radiación solar intensa. Aclaró que no es necesario permanecer durante períodos prolongados bajo el sol.
"Exponerse al sol durante las horas de mayor intensidad, como al mediodía en verano, no es necesario para que el organismo produzca vitamina D", remarcó. También señaló que el protector solar reduce la llegada de radiación UVB a la piel. De todos modos, la exposición sin protección no debe considerarse una recomendación universal: la prevención de quemaduras y cáncer de piel sigue siendo prioritaria.
Qué alimentos aportan vitamina D
Además de la exposición solar, la vitamina D puede incorporarse mediante la alimentación. Entre las principales fuentes mencionadas por el especialista se encuentran los pescados grasos, como el salmón, el atún, la caballa y las sardinas.
También destacó el aporte de los huevos, determinados hongos y productos fortificados, entre ellos algunos lácteos. Sin embargo, aclaró que la cantidad obtenida mediante la dieta puede resultar insuficiente en determinadas circunstancias.
Por eso, recomendó mantener una alimentación variada y consultar cuando existan factores que dificulten la producción o absorción de esta vitamina. La necesidad de suplementos debe evaluarse individualmente.
Quiénes tienen mayor riesgo de presentar déficit
Entre los grupos más expuestos, Gómez identificó a los adultos mayores, las personas que permanecen gran parte del día en espacios cerrados y quienes presentan problemas de absorción intestinal.
También mencionó a personas con obesidad, enfermedades hepáticas o renales y pacientes que utilizan determinados medicamentos, como anticonvulsivantes, glucocorticoides, algunos antifúngicos y colestiramina.
El especialista explicó que estas condiciones pueden modificar la disponibilidad o el metabolismo de la vitamina D. Por ese motivo, aconsejó consultar con un profesional para determinar si corresponde solicitar un análisis de sangre.
Los riesgos de consumir suplementos sin indicación médica
Gómez advirtió que la suplementación debe establecerse según los resultados de los estudios y las características de cada paciente. En algunos casos pueden indicarse dosis iniciales mayores, mientras que en otros se utilizan esquemas de mantenimiento.
"Suplementar con vitamina D en valores excesivos también es nocivo y puede generar riesgos importantes a nivel renal", alertó. El consumo excesivo puede elevar peligrosamente el calcio en sangre y provocar complicaciones.
Finalmente, el médico recomendó combinar una alimentación equilibrada, actividades al aire libre con protección adecuada y controles profesionales cuando existan factores de riesgo. "No confundir la vitamina D, por más que es un producto noble, necesario, con una sustancia inocua, porque no lo es", concluyó.