Carlos Horacio Gálligo falleció este martes a los 69 años, tras atravesar problemas de salud. Fue presidente del PJ de Gualeguay, candidato a intendente y futbolista. El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó sus condolencias.
Murió Carlos Horacio Gálligo, histórico dirigente del peronismo de Gualeguay, este martes a los 69 años, luego de atravesar diversos problemas de salud durante los últimos años. Su fallecimiento generó pesar en el ámbito político y social de la ciudad.
Gálligo desarrolló una extensa trayectoria dentro del Partido Justicialista (PJ), donde se desempeñó como presidente del Consejo Departamental de Gualeguay. Además, fue candidato a intendente en distintas oportunidades y mantuvo una activa participación política.
También fue reconocido por su vinculación con el deporte, especialmente por su paso como futbolista del Club Atlético Gualeguay Central. Era padre del periodista Sebastián Gálligo.
El mensaje del PJ y los detalles del velatorio
El Partido Justicialista de Entre Ríos expresó su pesar mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que destacó su militancia y compromiso con los trabajadores.
“Con profundo pesar despedimos al compañero Carlos Galligo, quien fuera presidente del Consejo Departamental de Gualeguay, además de un militante siempre comprometido con los trabajadores y con la causa del Movimiento Nacional Justicialista”, manifestaron.
Asimismo, desde el espacio político hicieron llegar sus condolencias a familiares y amigos. Los restos del dirigente serán velados este martes, de 8:30 a 17, en la sala de Bernigaud Hermanos, en Gualeguay. Posteriormente, serán trasladados al cementerio local para su despedida.