Paredes iría al banco y Boca apostaría por Battaglia para buscar la remontada ante Vasco

Leandro Paredes se perfila para comenzar en el banco de suplentes de Boca ante Vasco da Gama, este martes desde las 21.30 en el Maracaná. Aunque el capitán está disponible después de recuperarse del desgarro, Rodolfo Arruabarrena evalúa preservarlo para utilizarlo durante el segundo tiempo.

El mediocampista superó las exigencias físicas, pero llega a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana con apenas 11 días de recuperación de una lesión grado 2 en el isquiotibial. El entrenador deberá decidir cuánto tiempo puede darle en un partido que exige remontar el 1-0 sufrido en la Bombonera.

Según informó TyC Sports, Rodrigo Battaglia tiene posibilidades de mantenerse como titular si Paredes queda entre los relevos. El volante viene de regresar después de casi un año sin actividad por una operación en el tendón de Aquiles.

“Él quiere estar, pero hay un riesgo”

Arruabarrena explicó que todavía analiza la situación del capitán: “Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio”.

“Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”, agregó el técnico de Boca, sin confirmar si lo incluirá desde el inicio.

En caso de optar por Battaglia, el entrenador sostendrá en el mediocampo a uno de los jugadores que participó del encuentro del último viernes ante Talleres. Paredes quedaría como alternativa para ingresar durante la revancha.

Villa y Velasco disputan un lugar

La otra duda de Arruabarrena está en el ataque. Sebastián Villa y Alan Velasco compiten por el puesto que dejará Ángel Romero para acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Ambos regresan después de sus lesiones y ofrecen características diferentes. Villa aparece como la opción para buscar velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que Velasco puede aportar tenencia y juego asociado.

El colombiano lleva ventaja en esa disputa. La decisión terminará de definir el tridente con el que Boca buscará revertir la serie frente al conjunto brasileño.

Herrera vuelve a la defensa

En la zaga central, Facundo Herrera regresará en lugar de Ayrton Costa. El defensor había descansado en el compromiso del Torneo Clausura ante Talleres y volverá al equipo para la semifinal.

El Xeneize necesita ganar por un gol para llevar la definición a los penales o imponerse por dos o más para avanzar directamente a la final. El encuentro comenzará a las 21.30 y será televisado por DSports.