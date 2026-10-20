Frigerio planteó que las provincias puedan reparar rutas nacionales: "No hay tiempo para perder en términos de infraestructura"

Las Jornadas de Desarrollo y Competitividad de la Región Centro reúnen este martes en Paraná a los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, quienes analizan los desafíos de infraestructura, financiamiento y desarrollo productivo de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Durante la conferencia de prensa en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), los mandatarios también se refirieron a la situación económica de las provincias y al debate del Presupuesto nacional 2027.

Frigerio destacó la importancia de fortalecer la integración regional y consideró que las tres provincias tienen una responsabilidad central en el crecimiento económico del país. En ese sentido, sostuvo que las obras de infraestructura son fundamentales para mejorar la competitividad de los sectores productivos.

(Elonce)

"Nosotros no discutimos la relevancia de las obras de infraestructura para el desarrollo", afirmó el gobernador entrerriano. Además, explicó que las administraciones provinciales buscan avanzar con inversiones pese a las restricciones presupuestarias y mediante la participación del sector privado.

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Frigerio planteó la necesidad de mejorar las rutas nacionales

Al ser consultado sobre los corredores bioceánicos y las conexiones logísticas hacia el Pacífico, Frigerio señaló que las provincias están dispuestas a asumir mayores responsabilidades para mejorar las rutas que atraviesan sus territorios.

"En los tres casos trabajamos para que nos cedan rutas nacionales, para que las podamos arreglar nosotros", expresó. Reconoció que Santa Fe y Córdoba avanzaron más en esas conversaciones, pero aseguró que Entre Ríos mantiene la disposición de hacerlo.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos (Elonce)

El mandatario mencionó las rutas nacionales 12, 14 y 18, además del corredor Rosario-Victoria, como ejemplos de infraestructura estratégica para la producción y el transporte. "No podemos esperar que alguien se ocupe", remarcó, al destacar la necesidad de garantizar mejores condiciones logísticas.

No descartan gestionar créditos internacionales en conjunto

Frigerio también se refirió a la posibilidad de obtener financiamiento internacional para obras de gran magnitud, especialmente aquellas vinculadas con la integración de la Región Centro.

"Hay que pedir financiamiento afuera. No lo hemos conversado, pero no lo descarto", manifestó ante una consulta sobre eventuales gestiones conjuntas de las tres provincias.

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Explicó que Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba buscan acceder a créditos de organismos multilaterales con tasas convenientes y plazos extensos. Según indicó, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) podría contribuir a desarrollar proyectos regionales que permitan presentar solicitudes de financiamiento compartidas.

El balance de Frigerio sobre la situación de Entre Ríos

Durante la conferencia, el gobernador realizó un balance de su gestión y aseguró que Entre Ríos mejoró su posición en indicadores fiscales y financieros desde diciembre de 2023.

"Cuando asumimos nos ponían en el peor lugar, en el último lugar. Era la provincia número 24 en términos de comportamiento fiscal y financiero. Hoy estamos en la mitad de la tabla, creo que en el puesto 11", afirmó. Se trata de una evaluación presentada por el mandatario, sin identificar durante la conferencia el ranking específico utilizado.

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Frigerio también sostuvo que Entre Ríos dejó de ocupar el primer lugar entre las provincias con tarifas eléctricas más elevadas y pasó a ubicarse, según sus estimaciones, alrededor de los puestos 11 o 12. Atribuyó esos cambios al ordenamiento de las cuentas públicas y al control del gasto.

Los gobernadores reclamaron una mirada federal

Por su parte, Llaryora pidió que el Presupuesto nacional 2027 contemple las dificultades económicas de las familias, las pequeñas y medianas empresas y los sistemas provinciales de salud.

"El ajuste constante, sin crecimiento económico, naturalmente hace que después el programa no pueda ser efectivo en el tiempo", advirtió el gobernador cordobés, quien reclamó una orientación más productiva y federal.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba (Elonce)

Pullaro coincidió en señalar las dificultades que enfrentan las provincias por la reducción de recursos y el aumento de responsabilidades. "Es el momento más difícil y más duro para gobernar en las provincias de la República Argentina", expresó. Además, planteó que los ingresos generados por nuevas actividades económicas deberían destinarse a infraestructura, reducción de costos logísticos y generación de empleo.

Los tres mandatarios coincidieron en destacar la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica, pero también de avanzar hacia un proceso de crecimiento que permita fortalecer la producción y mejorar las condiciones de vida de la población.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe (Elonce)