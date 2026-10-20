Niños de entre 2 y 6 años esperan una familia que los adopte: cómo postularte

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos abrió una convocatoria para encontrar familias para cinco niños y niñas que requieren acompañamiento en tratamientos de salud. No es necesario estar inscripto previamente en el registro. Hay tiempo hasta el 30 de octubre.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública para encontrar cinco familias adoptivas para niños y niñas de entre 2 y 6 años que se encuentran en situación de adoptabilidad. La inscripción está destinada a personas adultas residentes en la provincia y permanecerá abierta hasta el viernes 30 de octubre inclusive.
La búsqueda está orientada a personas que deseen asumir la crianza por adopción y puedan brindar acompañamiento a niños que necesitan continuar con distintos tratamientos médicos y terapéuticos. Algunos cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Desde el organismo aclararon que no es necesario estar previamente inscripto en el Registro de Adoptantes para participar de esta convocatoria. Las personas interesadas deberán completar un formulario digital.
Quiénes son los cinco niños que esperan una familia
La convocatoria contempla cinco situaciones particulares, correspondientes a niños y niñas que actualmente viven en residencias socioeducativas.
A. tiene 5 años y reside desde hace tres años en una institución. Es una niña curiosa y perseverante, que disfruta de conversar con adultos y jugar con otros niños. Asiste al jardín de infantes y avanza progresivamente en su autonomía, aunque todavía necesita ayuda para algunas actividades cotidianas.
D. tiene 3 años y vive en una residencia desde sus primeros meses de vida. Es un niño explorador, entusiasta y autónomo, que concurre al jardín de 3 años. Disfruta de recibir atención personalizada de los adultos y requiere controles o tratamientos médicos aproximadamente una vez por mes.
E. tiene 2 años y también se encuentra en una residencia socioeducativa desde sus primeros meses. Es una niña curiosa, que disfruta de participar en actividades y comienza a desarrollar mayor autonomía. Necesita atención médica con una frecuencia aproximada de una vez al mes.
Niños que necesitan acompañamiento en su desarrollo
S. tiene 3 años y permanece en una residencia socioeducativa desde hace más de dos años. Concurre al jardín maternal y requiere asistencia adulta para sus actividades cotidianas.
Según informó el RUAER, todavía no se comunica verbalmente ni mediante gestos, utiliza pañales y está comenzando a adquirir la marcha. El organismo la describe como una niña perseverante, que afronta con entusiasmo los desafíos vinculados con su salud.
M. tiene 6 años y vive desde hace cuatro en una residencia socioeducativa. Asiste a una escuela de educación integral y necesita acompañamiento para realizar determinadas actividades diarias.
Disfruta de los juguetes con luces y sonidos, busca la cercanía física con los adultos y establece formas de comunicación a través del contacto y algunos gestos. También utiliza pañales.
El Registro destacó que los cinco niños necesitan familias dispuestas a acompañar sus procesos de desarrollo y garantizar la continuidad de las atenciones que requieren.
Qué requisitos deben cumplir las personas interesadas
La convocatoria está dirigida a personas adultas que residan en la provincia de Entre Ríos y tengan interés en constituirse como madres o padres por adopción.
En estos casos, se busca especialmente que puedan asumir el compromiso de acompañar tratamientos y terapias, entre ellas fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional y otras prestaciones sanitarias que correspondan a cada situación.
No se exige una inscripción previa en el RUAER, por lo que también pueden postularse personas que no hayan iniciado anteriormente el trámite para integrar el Registro de Adoptantes.
La convocatoria busca ampliar las posibilidades de encontrar entornos familiares que puedan responder a las necesidades particulares de cada niño.
Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo
Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página oficial del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos.
Formulario de inscripción: https://mpd.jusentrerios.gov.ar/ruaer/convocatoria-publica/
Fecha límite: viernes 30 de octubre de 2026, inclusive.
La inscripción permite manifestar interés en la convocatoria. La selección y evaluación de las personas postulantes corresponde a los organismos competentes dentro del procedimiento de adopción.
Dónde consultar por la convocatoria
El RUAER dispone de diferentes canales de comunicación para quienes necesiten información adicional sobre la búsqueda de familias.
Dirección: Santa Fe 278, Paraná.
Teléfonos: 0343-4209575 y 0343-4209576.
WhatsApp: 3435329475.
Correo electrónico: ruaer@jusentrerios.gov.ar.
Atención presencial: lunes a viernes, de 7 a 13.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre y tiene como finalidad encontrar cinco familias que puedan ofrecer un entorno de cuidado, afecto y acompañamiento a niños y niñas que esperan concretar su derecho a vivir en familia.