Docente desaparecida en Corrientes: denuncian que un detenido fue torturado para declarar

La desaparición de una docente en Corrientes sumó nuevas declaraciones luego de que el abogado de uno de los peones detenidos denunciara que su defendido fue torturado para brindar información sobre el paradero de Nancy Estela Godoy. Se trata de Ezequiel Bordón, un trabajador rural vinculado al traslado de la mujer hasta la escuela donde se desempeñaba.

El defensor, Norberto Codazzi, aseguró en declaraciones a TN que su cliente sufrió agresiones durante los interrogatorios policiales y que, bajo esas circunstancias, relató una versión sobre un supuesto asesinato de la docente. Sin embargo, sostuvo que posteriormente se retractó.

"Fue torturado para que hable y cuente lo que sabe", denunció el abogado, quien cuestionó los procedimientos utilizados durante la investigación. La acusación corresponde a la versión de la defensa y, hasta el momento, no fue acreditada judicialmente.

El abogado denunció golpes y presiones durante los interrogatorios

Según explicó Codazzi, Bordón fue detenido por presunto entorpecimiento de la investigación, por disposición del fiscal Javier Gustavo Mosquera, después de declarar por segunda vez. El trabajador y otro peón habían sido demorados previamente por su vinculación con los traslados de Godoy.

El letrado sostuvo que su defendido se puso nervioso al responder preguntas de los investigadores y que esa situación habría despertado sospechas. Posteriormente, según su denuncia, fue trasladado a otro lugar, donde habría sido maniatado, arrastrado y golpeado.

"En esa desesperación elaboró una teoría donde dijo que a la docente la habían asesinado", manifestó Codazzi. El abogado afirmó que esa declaración no surgió de información comprobable, sino de las presuntas presiones ejercidas sobre su cliente.

La declaración sobre un supuesto asesinato y la retractación

El defensor explicó que Bordón había mencionado que otros trabajadores rurales presuntamente asesinaron a la docente. No obstante, aseguró que esa versión carece de pruebas y que el detenido terminó desmintiéndola.

"Dijo que la asesinaron compañeros", relató Codazzi, aunque inmediatamente cuestionó esa afirmación porque, según sostuvo, "no tiene sostén ni pruebas" y "no tiene sentido".

El abogado insistió en que su cliente solamente conocía a Godoy de vista y negó que tuviera información sobre su desaparición. "Dijo lo que dijo para evitar seguir siendo golpeado", aseguró. Finalmente, remarcó: "Todos queremos que se esclarezca, pero no a cualquier precio".

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy, de 52 años, es directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina. Salió de su vivienda el 6 de octubre y su último contacto familiar fue al día siguiente.

Los investigadores continúan realizando rastrillajes en sectores rurales de difícil acceso. La causa también incluyó el secuestro de prendas y una cuchilla con manchas de sangre, elementos que fueron enviados a peritar.

Mientras continúa la búsqueda, las declaraciones de Codazzi incorporaron cuestionamientos sobre las condiciones en las que declaró Bordón. Por ahora, no existe confirmación de que Godoy haya sido asesinada y las circunstancias de su desaparición siguen bajo investigación.