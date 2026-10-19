Docente desaparecida en Corrientes: hallaron ropa y una cuchilla con sangre en la casa de un detenido

La investigación por la desaparición de una docente de 52 años en Corrientes sumó un hallazgo: durante un allanamiento en la casa de uno de los sospechosos, la Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas de sangre.

Los elementos encontrados fueron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla. Los investigadores realizan pericias para determinar si las manchas corresponden a sangre humana, mientras continúa la búsqueda de Nanci Godoy en la zona rural de Esquina.

El hallazgo fue confirmado a TN por Sebastián, uno de los hijos de la docente, después de salir de la fiscalía. “Están peritando las cosas que encontraron en la casa de un sospechoso”, señaló, y explicó que le pidieron no brindar más detalles para no entorpecer la investigación.

Dos detenidos y rastrillajes en la zona rural

En la causa hay dos peones detenidos. El allanamiento se realizó en la vivienda de uno de ellos y los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación que dirige el fiscal Javier Gustavo Mosquera.

La docente fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió rumbo a la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, en Corrientes. El último contacto con su familia se produjo al día siguiente, mediante un mensaje de WhatsApp enviado a su hijo menor.

Desde entonces, los operativos de búsqueda se concentran en terrenos rurales de difícil acceso. Los rastrillajes continúan mientras la fiscalía espera los resultados de los análisis sobre los objetos encontrados.

La familia sostiene que no se fue por su cuenta

Los familiares de la docente sostienen que no se ausentó por sus propios medios y plantean que alguien pudo haberla engañado para que saliera de la escuela. Según contaron, en el establecimiento quedaron su equipo de mate y parte de su ropa, pero faltan el celular y el bolso con sus pertenencias.

“Las únicas personas que estuvieron ahí con ella y que tenían contactos eran los dueños de la estancia y los peones. Desconfío de todos”, expresó Sebastián. También cuestionó el testimonio de Rosa Leguisamón, quien aseguró haber visto a su madre el miércoles mientras cargaba un balde de agua.

“Eso es lo que ella dice, pero yo no le creo”, manifestó el hijo de Godoy. A casi dos semanas del último contacto, la familia sigue esperando novedades sobre su paradero, mientras avanzan las pericias y la búsqueda en Corrientes.