Renovaron alerta por tormentas fuertes en Entre Ríos: prevén hasta 90 km/h de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para 12 departamentos de Entre Ríos para el jueves, ante la previsión de fenómenos que podrían incluir lluvias abundantes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. La actualización alcanzó a distintas localidades de la provincia, mientras que para Paraná se anticipó un marcado cambio en las condiciones del tiempo a partir del jueves.

Según el organismo nacional, el área bajo advertencia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves y fuertes ráfagas.

En cuanto a los acumulados, el SMN estima valores de precipitación de entre 40 y 80 milímetros, aunque advirte que esas cifras podrían superarse de manera puntual en algunas zonas.

Qué departamentos de Entre Ríos están bajo alerta amarilla

La actualización del organismo meteorológico comprende a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Gualeguay y Victoria.

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas acompañadas por caída de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El nivel amarillo del sistema de alertas del SMN corresponde a fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Cómo estará el tiempo en Paraná este miércoles

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 21 de octubre se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche en Paraná.

La temperatura mínima prevista es de 15 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 22 grados. Para la mañana y la noche no se anuncian precipitaciones, mientras que durante la tarde la probabilidad de lluvias se ubica entre el 0 y el 10%.

Los vientos se mantendrían entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana y la noche, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la tarde.

Jueves con tormentas y una máxima de 25 grados

El cambio más importante en las condiciones meteorológicas llegaría el jueves 22 de octubre, cuando el SMN pronostica tormentas para Paraná durante buena parte de la jornada.

Para la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40 y el 70%, mientras que para la tarde y la noche se mantuvo en el mismo rango. La temperatura mínima sería de 15 grados y la máxima alcanzaría los 25 grados.

Durante la mañana, los vientos soplarían entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la tarde se anticipan velocidades similares, mientras que hacia la noche disminuirían a valores de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Las lluvias continuarían durante el viernes y el fin de semana

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad continuaría el viernes 23 de octubre, con lluvias durante la madrugada y la mañana, y tormentas hacia la tarde y la noche.

Para esa jornada, el organismo estimauna temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. La probabilidad de precipitaciones oscilaría entre el 10 y el 40%.

El sábado 24 de octubre también se presentarían condiciones inestables, con lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas variarían entre los 15 y los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendría entre el 10 y el 40%.

Además, el SMN anticipa ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche del sábado.

Para el domingo 25 de octubre, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias, con probabilidades de entre el 10 y el 40%. Se esperaba un descenso de temperatura, con una mínima de 13 grados y una máxima de apenas 15 grados.

Cuándo mejoraría el tiempo en Paraná

Según el pronóstico extendido, las condiciones meteorológicas comenzarían a mejorar el lunes 26 de octubre, cuando se anticipó cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Para esa jornada, la temperatura mínima descendería a 9 grados y la máxima alcanzaría los 20 grados.

En tanto, el martes 27 de octubre continuaría el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados. El SMN no pronosticó lluvias para ese día.