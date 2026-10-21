Una mujer sufrió graves heridas tras un choque entre una moto y una bicicleta

El accidente ocurrió en Concordia. Tres personas resultaron heridas en el choque y una mujer de 25 años quedó internada en terapia intensiva.
Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una bicicleta dejó tres personas heridas en Concordia. El siniestro ocurrió en la intersección de bulevar Yuquerí y calle Lieberman, donde intervino personal de Comisaría Séptima. Como consecuencia del impacto, una mujer de 25 años sufrió lesiones de consideración y debió ser internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Masvernat.
Según la información policial, el accidente involucró a una motocicleta Suzuki, conducida por un hombre de 31 años que viajaba acompañado por una mujer, y una bicicleta Rydetech, en la que circulaba un joven de 27 años.
La motocicleta transitaba por bulevar Yuquerí en sentido norte-sur cuando, al llegar a la intersección con calle Lieberman, colisionó con la bicicleta por circunstancias que se trataban de establecer.
A raíz del impacto, los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
De acuerdo con el informe médico, la acompañante de la motocicleta, de 25 años, presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC), un cefalohematoma frontal derecho, una herida cortante que requirió sutura y politraumatismos.
Sin embargo, durante una nueva evaluación, el neurólogo Pablo Carrara constató un deterioro del sensorio, somnolencia y la presencia de un hematoma subdural que no requería intervención quirúrgica.
Ante este cuadro, la paciente fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, donde permaneció internada. Los profesionales indicaron 28 días de curaciones.
El ciclista sufrió una fractura de húmero y deberá ser operado
Por su parte, el conductor de la bicicleta, de 27 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano leve, politraumatismos y una fractura mediodiafisaria del húmero izquierdo.
Los médicos dispusieron la colocación de un cabestrillo y la programación de una intervención quirúrgica. En tanto, el motociclista, de 31 años, presentó politraumatismos leves y escoriaciones simples.
Como consecuencia de la colisión, la bicicleta Rydetech sufrió daños en su rueda delantera, que quedó doblada. La motocicleta Suzuki, por su parte, presentó roturas en ambas luces de giro delanteras, el faro delantero, la manija de embrague y el acelerador.