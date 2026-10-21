Condenaron a empresario entrerriano a más de seis años de prisión por liderar una organización narco

Condenaron a un empresario de Concordia por narcotráfico

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó al empresario José Luis Machado a 6 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo por liderar y financiar una organización dedicada al tráfico de cocaína en Concordia y la región de Salto Grande.

El adelanto del veredicto se conoció el lunes 19 de octubre, según informó Concordia Policiales. Machado fue condenado por comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de siete años de prisión. Por su parte, los abogados defensores Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain pidieron la nulidad de las actuaciones y la absolución del empresario.

Cuándo se conocerán los fundamentos de la sentencia

El tribunal estuvo integrado por los jueces Noemí Berro, Emilce Rojas y Sebastián Gallino, quienes darán a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo lunes 26 de octubre.

La condena se produjo después de una investigación iniciada en 2024 por la División Drogas Peligrosas de Federación, a cargo del comisario Néstor Garzón.

La pesquisa permitió identificar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en distintas localidades de la costa del río Uruguay.

Operativos por Narcotráfico en Entre Ríos (archivo)

Cómo operaba la organización narco

Según la acusación, Machado, propietario de aserraderos y de una fábrica de pallets, adquiría estupefacientes a proveedores vinculados con Ciudad del Este, Paraguay.

Posteriormente, coordinaba la distribución de la droga en Concordia y la región de Salto Grande mediante la intervención de terceros.

La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados en Federación, Concordia, Chajarí y San Jaime de la Frontera, que permitieron desarticular la organización a fines de octubre de 2024.

Otro condenado en la misma causa

En el mismo expediente, Brian Sosa fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación secundaria en el comercio de estupefacientes.

En tanto, Machado recibió una pena de 6 años y 10 meses de prisión por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 26 de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.