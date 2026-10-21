El Niño deja menos azúcar y mayores costos: el impacto que llega a los consumidores

El Niño está dañando las cosechas de azúcar y profundizando una crisis que golpea a productores y consumidores. El calor y la sequía redujeron las perspectivas de producción en India, mientras Brasil y Europa también sufrieron condiciones adversas para sus cultivos.

India, el mayor consumidor de azúcar y segundo productor mundial, atraviesa el peor monzón en once años. La escasez de lluvias deterioró los cañaverales y elevó los precios durante la temporada de festividades hindúes, cuando aumenta la demanda de dulces.

Según un reportaje de The New York Times, los precios mundiales del azúcar son casi un 15% superiores a los de un año atrás, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La situación también afecta los planes indios para producir biocombustibles y reducir sus importaciones de petróleo.

Cosechas reducidas y agricultores endeudados

En Marathwada, al oeste de India, el agricultor Morarji Patil esperaba recolectar un 70% menos de lo habitual. “Este cultivo se ha perdido”, expresó al mostrar las cañas delgadas y cortas que no recibieron suficiente agua durante el verano.

La falta de humedad se suma a las deudas y al encarecimiento de los fertilizantes. Otros productores de la región anticipan cosechas equivalentes a la mitad o incluso a una cuarta parte de sus volúmenes habituales, con ingresos que podrían no alcanzar para cubrir la recolección.

La caña demanda abundante agua y su expansión llevó a perforar pozos cada vez más profundos. El de Patil alcanza unos 245 metros, pero este año tampoco encontró agua allí. “Este entorno no es bueno para la caña de azúcar”, señaló otro agricultor, Ganesh Gomare. “Pero la economía de Marathwada depende de la caña de azúcar”.

El impacto sobre el combustible

La crisis del azúcar también compromete la producción de etanol. India estableció como combustible estándar una mezcla de gasolina con un 20% de ese biocombustible, una política destinada a disminuir la dependencia del petróleo y ahorrar divisas.

El aumento de los precios obliga a recurrir más al maíz y al arroz para elaborar etanol. Sin embargo, esos cultivos también padecen el calor y la sequía asociados tanto a El Niño como al cambio climático.

Hacia fines de septiembre, aproximadamente la mitad del territorio indio presentaba condiciones que iban de anormalmente secas a sequía excepcional, según el Monitor de Sequía de India. En paralelo, los conflictos bélicos agregan presión sobre el suministro y el transporte de petróleo.

Más presión sobre el mercado mundial

Los problemas productivos exceden a India. El calor y la sequía afectaron los cañaverales de Brasil, el mayor productor mundial, y los cultivos de remolacha azucarera en Europa. India, habitualmente exportadora, permitió importaciones este año, una decisión que sumó demanda al mercado internacional.

Dentro del país, el Gobierno advirtió a los comerciantes que no acaparen mercadería. La Federación Nacional de Fábricas Cooperativas de Azúcar también pidió evitar las compras de pánico y aseguró que todavía había disponibilidad del producto.

El encarecimiento ya se refleja en las dulcerías. En un comercio de Chhatrapati Sambhajinagar, los productos aumentaron un 10% y los clientes redujeron sus compras. “Los precios de los alimentos y el combustible también han subido. Tienen que elegir en qué gastar”, explicó su gerente, Ganpath Mhaske, sobre el impacto cotidiano de una crisis agravada por El Niño.