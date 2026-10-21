Efectos de El Niño: los temporales destruyeron invernaderos y ya faltan verduras de hoja en Misiones

El Niño y los temporales: escasean verduras de hoja en Misiones

Los efectos de los temporales comenzaron a sentirse en la producción de verduras de hoja en Misiones, donde las tormentas, los fuertes vientos y el granizo destruyeron invernaderos y afectaron extensas plantaciones. En un contexto de preocupación por el fenómeno climático de El Niño, productores de Gobernador Roca advirtieron que ya se registra escasez de lechuga y cebollita de verdeo, mientras intentan recuperar sus instalaciones para volver a abastecer el mercado local.

Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos se reflejaron tanto en la infraestructura como en los cultivos. La destrucción de invernaderos redujo la capacidad productiva de numerosas familias, mientras que las lluvias persistentes y la elevada humedad dificultaron la recuperación de las plantaciones.

A esta situación se sumó el incremento del costo de los materiales necesarios para reconstruir las estructuras dañadas. Los horticultores señalaron que los precios de las verduras no acompañaron las subas de los insumos, lo que complicó las posibilidades de inversión para retomar la actividad.

Una de las productoras afectadas fue Marina Cardozo, quien perdió gran parte de la infraestructura destinada al cultivo de verduras. De los aproximadamente 30 invernaderos que tenía antes de las tormentas, solo permanecieron en pie entre seis y siete.

La horticultora explicó que la reconstrucción avanzaba lentamente debido al elevado costo de los plásticos, postes y varas que necesitaba para recuperar las instalaciones.

"Está escaseando ya", advirtió Cardozo al referirse a la disponibilidad de verduras de hoja, especialmente lechuga y cebollita de verdeo.

También manifestó su preocupación por la diferencia entre el aumento de los costos de producción y los valores de comercialización de las verduras.

"Todo sube, pero nuestras verduras siempre al mismo precio", expresó la productora, al describir las dificultades económicas que enfrentaba para volver a trabajar en las condiciones anteriores a los temporales.

Un tornado destruyó 14 de los 15 invernaderos de otra productora

La situación también afectó a Carina Medina, otra horticultora de Gobernador Roca que sufrió importantes pérdidas tras el paso de un tornado.

De los 15 invernaderos que tenía, solamente uno quedó en pie, mientras que los restantes resultaron destruidos por el fenómeno meteorológico.

Medina estimó que reconstruir cada estructura demandaba una inversión de entre 700.000 y 800.000 pesos, sin incluir el valor de las plantaciones que quedaron destruidas o expuestas al granizo.

La productora comercializaba sus verduras directamente en las ferias francas de Villa Cabello y Mini, además de abastecer a estudiantes universitarios.

Después del temporal, comenzó a recuperar gradualmente su actividad y recibió colaboración de otros horticultores, quienes le ofrecieron mercadería a precios reducidos para que pudiera continuar con las ventas.

Las lluvias y la humedad favorecieron la aparición de hongos

Además de los daños provocados por el viento y el granizo, los productores enfrentaron dificultades vinculadas con las precipitaciones persistentes y la falta de días soleados.

Las roturas en las cubiertas plásticas de los invernaderos permitieron el ingreso de agua, lo que incrementó la humedad dentro de las estructuras y favoreció la proliferación de hongos.

Estas condiciones afectaron especialmente a las verduras de hoja, debido a que las enfermedades deterioraron las plantas y, en determinados casos, obligaron a descartar cultivos completos y comenzar nuevamente el proceso de siembra.

El intendente de Gobernador Roca, Rosendo Nego Lukowski, confirmó que la reducción de la producción ya tenía consecuencias sobre la oferta de verduras, particularmente en el caso de la lechuga.

El jefe comunal explicó que los daños en los plásticos protectores facilitaron las filtraciones de agua y generaron condiciones que perjudicaron el desarrollo de las plantaciones.

La escasez de verduras comenzó a sentirse en los mercados

Las pérdidas no se limitaron a los cultivos bajo cubierta. Según detalló el intendente, los temporales también afectaron plantaciones a cielo abierto, entre ellas las de cebollita de verdeo y repollo.

La combinación de estructuras destruidas, cultivos dañados y dificultades para volver a sembrar provocó una disminución del volumen de verduras disponibles para la comercialización.

En Gobernador Roca, una de las zonas dedicadas a la actividad hortícola en Misiones, la menor producción comenzó a reflejarse especialmente en el abastecimiento de lechuga.

Los productores continuaron trabajando para recuperar las plantaciones, aunque advirtieron que la reconstrucción de los invernaderos y los nuevos ciclos de cultivo requerían tiempo e inversión.

Más de 50 productores recibirán asistencia para reconstruir invernaderos

Ante las pérdidas ocasionadas por los temporales, se dispuso una línea de asistencia destinada a más de 50 familias productoras de Gobernador Roca.

La ayuda consistirá en la entrega de rollos de plástico valuados en 325.000 pesos cada uno, mediante un sistema de microcréditos orientado a facilitar la reparación de las estructuras dañadas.

Según se informó, los beneficiarios podrán devolver el dinero en cuatro cuotas sin intereses y contarán con un período de gracia de tres meses antes de comenzar los pagos.

La medida fue destinada a recuperar parte de la infraestructura hortícola afectada por las tormentas y permitir que los productores retomaran gradualmente sus actividades. (Misiones Online)