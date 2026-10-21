El costo de la construcción subió 2,9% en septiembre y los materiales aumentaron por encima del promedio

El costo de la construcción aumentó un 2,9% en septiembre respecto de agosto y acumuló una suba del 25,7% durante los primeros nueve meses de 2026. Los materiales impulsaron el incremento mensual, con una variación superior a la registrada en la mano de obra.

Durante septiembre, los materiales se encarecieron un 3,5%, mientras que los costos laborales avanzaron un 1,7%. La diferencia entre ambos componentes fue de 1,8 puntos porcentuales.

Los datos corresponden al indicador de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), que sigue la evolución de los costos de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre, el índice general alcanzó los 23.607,5 puntos.

Los materiales encabezaron la suba mensual

El índice de materiales llegó a 25.714,3 puntos y acumuló un aumento del 20,5% desde enero. Aunque fue el componente que más subió en septiembre, su variación anual se mantuvo por debajo del incremento general de la construcción.

La mano de obra, por su parte, alcanzó los 20.519,6 puntos. Pese a mostrar una suba mensual más moderada, acumuló un incremento del 36,6% en lo que va del año.

De esta manera, los costos laborales aumentaron 16,1 puntos porcentuales más que los materiales durante los primeros nueve meses de 2026.

Cómo se calcula la mano de obra

Para medir este componente, CAMARCO releva empresas que desarrollan proyectos similares al edificio utilizado como referencia. En septiembre incorporó los valores del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aprobado oficialmente el 29 de ese mes.

El cálculo contempla la remuneración que habría recibido un trabajador en condiciones normales de actividad y los costos que esa prestación representa para las empresas.

Los valores de septiembre son provisorios. El indicador permite seguir las variaciones de una obra de referencia en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que su resultado no equivale al costo específico de todos los proyectos de construcción.