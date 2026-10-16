La productividad de los argentinos cayó un 6% pese al aumento de las horas trabajadas

La productividad por hora de los argentinos cayó un 6% entre 2016 y 2025, pese a que las horas trabajadas aumentaron un 11% durante ese período. El resultado muestra que la economía incorporó más trabajo, pero obtuvo menos producción por cada hora utilizada, con diferencias importantes entre las actividades.

En esos años, los servicios de capital —el aporte de máquinas, equipos e infraestructura a la producción— crecieron un 14%. Así, cada hora trabajada contó con aproximadamente un 3% más de capital que en 2016, aunque esa mayor disponibilidad no se tradujo en una mejora del rendimiento.

Los datos surgen de las cuentas nacionales del INDEC y de un análisis de Fundación Mediterránea difundido por Ámbito. El relevamiento identifica un retroceso del 7% en la productividad total de los factores, un indicador que refleja cómo se combinan el trabajo y el capital para generar producción.

Más recursos, pero menor rendimiento por hora

Con una base de 100 puntos en 2016, ese indicador descendió hasta 90 en 2024 y se recuperó parcialmente a 93 en 2025. La mejora del último año no alcanzó para compensar el deterioro acumulado. “El resultado muestra que sumar recursos no alcanza. También importa cómo se combinan el trabajo y el capital”, señaló Fundación Mediterránea.

La evolución de la productividad fue desigual entre sectores. Entre 2016 y 2025, hoteles y restaurantes registraron una caída del 16% y comercio, del 15%. También retrocedieron construcción, con un 11%; electricidad, gas y agua, con un 10%; industria, con un 9%; y pesca, con un 8%.

En el extremo opuesto, minería mostró un avance del 21% e intermediación financiera, del 14%. Estas diferencias indican que el resultado general reúne actividades con mejoras significativas y otras que siguen produciendo menos por hora que al inicio del período analizado.

La recuperación reciente se concentra en pocos sectores

Desde 2023, la producción por hora mejoró un 2% en el conjunto de la economía. El agro encabezó los avances, con un 41%, aunque buena parte de ese incremento respondió a la recuperación posterior a la sequía de aquel año. Le siguieron intermediación financiera, con un 24%, y minería, con un 23%.

Sin embargo, construcción, comercio e industria continuaron en retroceso frente a 2023: cayeron un 8%, un 6% y un 4,5%, respectivamente. Según Fundación Mediterránea, los sectores que perdieron productividad en esa comparación concentraron el 71% de las horas trabajadas durante el primer trimestre de 2026.

En cambio, agro, minería e intermediación financiera reunieron apenas el 8% de las horas trabajadas. Por eso, las mejoras más pronunciadas se concentraron en actividades con una participación reducida en el trabajo total de los argentinos, mientras persistieron las dificultades en sectores de mayor peso laboral.

Qué implica para los ingresos de los argentinos

El informe del INDEC registró una mejora de la productividad total de los factores del 2,8% en 2025 respecto de 2024. Ese año, el valor agregado bruto creció un 3,6%, por encima de las contribuciones del capital y del trabajo. Aun así, el repunte no revirtió la pérdida acumulada desde 2016.

La inversión también mostró una desaceleración al comparar períodos. Según el análisis de Federico Forte, economista principal de BBVA Research, el stock de capital creció a una tasa promedio anual del 3,6% entre 2005 y 2015, mientras que entre 2015 y 2025 ese ritmo se redujo al 1,5%.

Para los argentinos, la evolución de la productividad tiene consecuencias sobre las posibilidades de mejorar los ingresos. Fundación Mediterránea advirtió que producir menos por hora reduce el margen para elevarlos sin incrementar los costos por unidad producida. Para revertirlo, destacó la incorporación de tecnología, la innovación y la organización empresarial, junto con instituciones y regulaciones que favorezcan la inversión y la competencia.