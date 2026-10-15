Aumento para obreros de maestranza: cuánto cobran en octubre según la categoría

El aumento para obreros de maestranza correspondiente a octubre de 2026 quedó establecido en el acuerdo paritario alcanzado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL). La actualización salarial incluyó modificaciones en los sueldos básicos, adicionales y asignaciones para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 281/96.

El entendimiento entre el gremio y la cámara empresarial tuvo vigencia hasta diciembre de este año y contempló incrementos escalonados durante el segundo semestre. Además de los nuevos valores básicos, se establecieron actualizaciones del presentismo y sumas extraordinarias de carácter no remunerativo.

De acuerdo con la escala salarial de octubre, un trabajador de la categoría Oficial con jornada completa alcanzó un salario conformado bruto de $1.180.726. Este importe correspondió a la remuneración total contemplada para la categoría y no al sueldo neto que recibe el empleado después de los descuentos correspondientes.

Cuánto cobran los obreros de maestranza en octubre de 2026

La actualización estableció diferentes remuneraciones según la categoría laboral y las responsabilidades de cada trabajador. Los salarios conformados brutos para quienes cumplen jornada completa quedaron determinados de la siguiente manera:

Oficial: $1.180.726.

Oficial de primera: $1.181.042.

Coordinador A: $1.183.501.

Coordinador B: $1.187.785.

Coordinador C: $1.192.713.

De esta manera, la categoría Coordinador C alcanzó la remuneración más elevada entre las detalladas, con $1.192.713 brutos, mientras que la categoría Oficial registró un ingreso conformado de $1.180.726, publicó Iprofesional.

Es importante señalar que los importes corresponden a salarios conformados brutos, por lo que no deben confundirse con el salario básico de convenio ni con el monto final de bolsillo. La remuneración neta dependerá de los descuentos legales y de los conceptos particulares que correspondan a cada trabajador.