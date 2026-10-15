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Economía Paritarias y actualización salarial

Aumento para obreros de maestranza: cuánto cobran en octubre según la categoría

Los obreros de maestranza recibieron una actualización salarial en octubre de 2026, según el acuerdo paritario vigente hasta diciembre. El incremento alcanzó los sueldos básicos, el presentismo y otras asignaciones. Conocé cuánto cobra cada categoría.

15 de Octubre de 2026
Aumento para obreros de maestranza: salarios de octubre.
Aumento para obreros de maestranza: salarios de octubre. Foto: Iprofesional.

Los obreros de maestranza recibieron una actualización salarial en octubre de 2026, según el acuerdo paritario vigente hasta diciembre. El incremento alcanzó los sueldos básicos, el presentismo y otras asignaciones. Conocé cuánto cobra cada categoría.

El aumento para obreros de maestranza correspondiente a octubre de 2026 quedó establecido en el acuerdo paritario alcanzado entre el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL). La actualización salarial incluyó modificaciones en los sueldos básicos, adicionales y asignaciones para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 281/96.

 

 

El entendimiento entre el gremio y la cámara empresarial tuvo vigencia hasta diciembre de este año y contempló incrementos escalonados durante el segundo semestre. Además de los nuevos valores básicos, se establecieron actualizaciones del presentismo y sumas extraordinarias de carácter no remunerativo.

 

De acuerdo con la escala salarial de octubre, un trabajador de la categoría Oficial con jornada completa alcanzó un salario conformado bruto de $1.180.726. Este importe correspondió a la remuneración total contemplada para la categoría y no al sueldo neto que recibe el empleado después de los descuentos correspondientes.

 

Cuánto cobran los obreros de maestranza en octubre de 2026

 

La actualización estableció diferentes remuneraciones según la categoría laboral y las responsabilidades de cada trabajador. Los salarios conformados brutos para quienes cumplen jornada completa quedaron determinados de la siguiente manera:

 

Oficial: $1.180.726.

Oficial de primera: $1.181.042.

Coordinador A: $1.183.501.

Coordinador B: $1.187.785.

Coordinador C: $1.192.713.

 

De esta manera, la categoría Coordinador C alcanzó la remuneración más elevada entre las detalladas, con $1.192.713 brutos, mientras que la categoría Oficial registró un ingreso conformado de $1.180.726, publicó Iprofesional.

 

Es importante señalar que los importes corresponden a salarios conformados brutos, por lo que no deben confundirse con el salario básico de convenio ni con el monto final de bolsillo. La remuneración neta dependerá de los descuentos legales y de los conceptos particulares que correspondan a cada trabajador.

Temas:

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