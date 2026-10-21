Muerte por ameba “comecerebros”: investigan aguas termales y sitios con agua dulce en Catamarca

Un niño de 10 años murió a causa de una meningoencefalitis amebiana primaria, una infección asociada a la llamada ameba “comecerebros”. Tras conocerse el caso, la Municipalidad de Fiambalá, en Catamarca, suspendió de manera preventiva las actividades en el complejo termal local mientras se investiga si allí contrajo la infección el menor.

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El chico había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde especialistas en Infectología habían sospechado la enfermedad, según informó El Ancasti.

En medio de la investigación, el Complejo Termal de Fiambalá permanece cerrado al público. Sin embargo, la medida no fue adoptada a raíz de la muerte del niño: el establecimiento había cerrado sus puertas “por trabajos de refacción y puesta en valor”, y hasta el momento no tiene una fecha anunciada de reapertura, de acuerdo con lo informado por el mencionado medio catarmarqueño.

A partir del caso, el Ministerio de Salud de Catamarca comenzó a reconstruir los lugares en los que el niño pudo haber estado expuesto durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas. Para ello, los equipos técnicos tomaron muestras de agua y de distintas superficies en sitios identificados a partir de los testimonios de familiares y personas de su entorno.

Los análisis todavía se encuentran en proceso y sus resultados serán incorporados a la investigación sanitaria. Entre los ambientes bajo evaluación se encuentran las aguas termales y otros sitios con agua dulce templada o caliente, condiciones en las que puede encontrarse Naegleria fowleri, que puede provocar la meningoencefalitis amebiana primaria.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fuente de contagio confirmada. Tampoco se estableció que el niño haya adquirido la infección en las Termas de Fiambalá, en otro balneario o por contacto con agua de riego.

En ese contexto, el Colegio de Médicos de Catamarca pidió diferenciar la confirmación de la enfermedad de la determinación del sitio en el que ocurrió la exposición. “La eventual vinculación con un establecimiento o fuente de aguas termales requiere confirmación mediante la correspondiente investigación epidemiológica y sanitaria, por lo que no podemos anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente”, señaló la entidad.

Qué se sabe sobre la ameba “comecerebros”

A raíz del caso, la entidad de profesionales difundió una serie de pautas para reducir el riesgo de exposición. Entre ellas, recomendaron no introducir la cabeza en aguas termales naturales y evitar especialmente que el agua ingrese por la nariz. Para los lavados nasales, indicaron utilizar agua destilada, estéril o hervida previamente y luego enfriada.

La advertencia está vinculada con la forma en que actúa la Naegleria fowleri. El microorganismo puede estar presente en aguas dulces templadas o calientes y la infección se produce cuando el agua contaminada entra por las fosas nasales, desde donde la ameba puede llegar al sistema nervioso central.

La enfermedad no se contagia de una persona a otra y tampoco se adquiere por tomar agua. Por ese motivo, familiares, convivientes, contactos y personal sanitario que atendió al niño que murió no corren riesgo por haber estado con él.

En cuanto al cuadro clínico, puede comenzar con fiebre, fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos y luego presentar un rápido deterioro neurológico. Los médicos aconsejaron buscar atención inmediata si esos síntomas aparecen después de haber tenido contacto con un ambiente en el que pudiera existir exposición, indica La Nación.