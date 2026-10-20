Cerraron las Termas de Fiambalá por refacciones, mientras investigan la muerte de un niño por la “ameba comecerebros”

Aún no existe una confirmación oficial que vincule el complejo con el contagio.

Las Termas de Fiambalá, uno de los principales atractivos turísticos de Catamarca, continúan cerradas al público por trabajos de refacción y puesta en valor, en medio de una investigación sanitaria iniciada tras la muerte de un niño de 10 años por una infección causada por la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron que el complejo termal haya sido el lugar donde se produjo el contagio.

Según la información difundida por las autoridades locales, las obras en el predio continuaban y todavía no se había establecido una fecha de reapertura. La situación generó preocupación entre comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos que dependen de la llegada de visitantes.

A este escenario se sumó la inhabilitación del acceso al Balcón del Pissis, otro de los destinos más visitados de la región, debido a condiciones climáticas adversas, informó La Voz del Interior.

Confirmaron la muerte de un niño por la ameba Naegleria fowleri

El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó el fallecimiento de un niño de 10 años, oriundo de Fiambalá, que presentó un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección grave que afecta al sistema nervioso central, publicó La Voz del Interior.

El diagnóstico fue corroborado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR en tiempo real realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El análisis identificó la presencia de Naegleria fowleri.

Tras conocerse el resultado, especialistas provinciales iniciaron una investigación epidemiológica para reconstruir los lugares donde el menor pudo haber estado expuesto al microorganismo durante los 12 días anteriores a la aparición de los síntomas.

Investigan si hubo presencia de la ameba en las termas

Los equipos sanitarios comenzaron a tomar muestras de agua y de otros ambientes considerados relevantes para la investigación. El objetivo fue determinar si alguno de esos espacios reunía condiciones favorables para la presencia de la ameba.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no existían resultados que confirmaran la presencia de Naegleria fowleri en las Termas de Fiambalá, ni pruebas que vincularan directamente el complejo con la infección del niño.

Además, informaron que no se habían detectado nuevos casos en la provincia, por lo que el episodio era considerado, en principio, un hecho aislado.

Qué es la “ameba comecerebros” y cómo se transmite

La Naegleria fowleri es un microorganismo que puede encontrarse en ambientes de agua dulce templada o caliente, como lagunas, ríos y fuentes termales.

La infección se produce cuando el agua contaminada ingresa por la nariz y la ameba alcanza el sistema nervioso central, donde puede provocar una enfermedad de evolución rápida y elevada mortalidad.

La enfermedad no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada. Los casos son extremadamente poco frecuentes.