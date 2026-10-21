El calentamiento global se acelera y siete indicadores climáticos alcanzaron niveles récord

El calentamiento global está acelerándose y siete indicadores del sistema climático alcanzaron valores récord. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, el calor acumulado en los océanos y la pérdida de hielo muestran un deterioro que afecta tanto a los ecosistemas como a las comunidades.

La tasa de aumento de la temperatura pasó de aproximadamente 0,19 °C por década entre 1970 y 2010 a 0,36 °C entre 2010 y 2024, de acuerdo con los datos recopilados por los investigadores. El cambio refleja una aceleración marcada durante los últimos años.

El análisis fue publicado en la revista BioScience por un equipo coliderado por William Ripple, de la Universidad Estatal de Oregón, y Christopher Wolf, de Terrestrial Ecosystems Research Associates. Según informó Infobae, el trabajo actualiza 16 “signos vitales planetarios” y advierte que la situación constituye un diagnóstico del presente.

Los siete indicadores en valores extremos

Los registros señalados por el estudio incluyen las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso; el contenido de calor oceánico; el nivel del mar; el grosor de los glaciares y la masa de hielo de Groenlandia. Los dos últimos alcanzaron sus niveles más bajos.

En mayo de 2026, la concentración de dióxido de carbono superó las 428 partes por millón, aproximadamente un 50% por encima de los niveles preindustriales. Esa unidad expresa cuántas moléculas de CO₂ existen por cada millón de moléculas de aire.

Los autores ubican esa concentración como la más alta en al menos dos millones de años, con respaldo en información del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. El metano y el óxido nitroso también presentaron valores récord en los datos de 2026 recopilados para el informe.

Océanos más calientes y menos hielo

El calentamiento global también se refleja en el océano, cuyo contenido de calor y nivel alcanzaron máximos según los datos preliminares citados. El agua aumenta de volumen al calentarse, un proceso que explica alrededor del 56% de la suba del nivel del mar observada en las últimas décadas.

A su vez, las olas de calor marinas aumentaron en frecuencia e intensidad, con consecuencias sobre los corales y otros ecosistemas. En las regiones polares, el hielo marino ártico y la masa de hielo de la Antártida se encuentran cerca de mínimos históricos.

Entre las posibles explicaciones de la aceleración del calentamiento, el estudio menciona la reducción de aerosoles contaminantes. Estas partículas en suspensión bloqueaban parte de la radiación solar y ocultaban una porción del efecto provocado por los gases de efecto invernadero.

Los combustibles fósiles siguen creciendo

Aunque las energías renovables avanzan, el consumo de combustibles fósiles alcanzó otro récord en 2025. El uso de petróleo creció un 1%, el de carbón un 0,4% y el de gas un 1,3%, de acuerdo con el reporte.

El consumo de energía solar y eólica aumentó aproximadamente un 18% durante ese año. Además, las fuentes bajas en carbono aportaron cerca del 43% de la generación eléctrica mundial, aunque los combustibles fósiles mantuvieron un peso mayor en el consumo energético total.

El informe también advierte sobre los incendios forestales: en 2025, el fuego provocó la pérdida de 10,8 millones de hectáreas de cobertura arbórea. Esos episodios liberan gases que intensifican el calentamiento global y favorecen condiciones para nuevos incendios.

La brecha en los fondos para adaptación

Los recursos destinados a preparar a las comunidades frente a los impactos climáticos alcanzaron unos US$64.000 millones en 2024. El monto queda por debajo de los US$310.000 millones a US$365.000 millones anuales que necesitarán los países en desarrollo para 2035, según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente citadas en el trabajo.

Los investigadores destacan los avances de las energías limpias y de los vehículos eléctricos, pero consideran que el progreso todavía es insuficiente para estabilizar el sistema climático. Plantean que reducir las emisiones y ampliar la adaptación son decisiones centrales para limitar los impactos en las próximas décadas.