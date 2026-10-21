Milei llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y el presidente de España le respondió

Durante su presentación en el fórum de economía de Madrid, el presidente argentino lanzó críticas hacia su par español, al que calificó de "impresentable dictador". Más tarde, Pedro Sánchez le respondió con una canción de Lali.
El presidente Javier Milei desarrolla una intensa agenda en Madrid. Luego de su exposición en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, y mantendrá un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. Además, se reunirá con representantes de la Fundación Disenso y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su alocución en el fórum, el mandatario argentino atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina.
"Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado", inició Milei.
En esa línea, continuó: "La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo delfaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo)".
"En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%", admitió el Presidente.
Para finalizar, aseguró que, "cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país".
Afirmó que en ese caso el país alcanzará la categoría de "investment grade", una calificación que le permitirá atraer muchas más inversiones.
En el arranque de su alocución, Milei ponderó a "la civilización española". No obstante, calificó de “impresentable dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la vez que hizo un llamamiento al "liberalismo" a "sacar a los socialistas a patadas" el próximo 29 de noviembre.
💣 ARRANCÓ TRANQUI EL JAVO: MILEI TIRÓ UN BOMBAZO APENAS ARRANCÓ SU DISCURSO EN EL FORUM EUROPA 💥 "España acigió a CIENTOS DE MILES DE ARGENTINOS que escaparon de la FALTA DE FUTURO del socialismo del siglo XXI, que era el kirchnerismo y que ustedes padecen con PEDRO SÁNCHEZ" @JMilei— Agarra la Pala (@agarra_pala) October 21, 2026
La respuesta de Sánchez
El primer ministro de España, Pedro Sánchez, compartió este miércoles una historia en sus redes sociales, minutos después de que finalizara el discurso de Javier Milei en Madrid, donde el presidente argentino apuntó contra el mandatario europeo y lo tildó de "delincuente" e "impresentable dictador".
La respuesta de Sánchez no tardó en llegar y fue a pura ironía: compartió una imagen donde se ve que está escuchando la canción "Fanático" de Lali Espósito, la artista argentina que ya ha tenido varios cruces con el Presidente.
"Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali", escribió Sánchez sobre la imagen. Si bien la artista no ha expresado explícitamente que la canción está dirigida al mandatario argentino, tanto el videoclip como algunos gestos en sus recitales han deslizado esa idea.
Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta! https://t.co/9cSwKtlIyz https://t.co/1hLDty7FUF— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026
No es la primera vez que Milei insulta a Sánchez. El mandatario argentino ha expresado en diversas ocasiones ataques contra el español. En esa línea, la canción que compartió el primer ministro habla de una persona obsesionada con otra.
En su discurso esta mañana en el Nueva Economía Fórum, Javier Milei embistió contra el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador", a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.
Durante su discurso, el Presidente calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas". También arremetió contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.
Antes de que el argentino hablara en Madrid, el primer ministro español compartió un video mostrándose orgulloso de ser "zurdo".
"Hay quienes creen que nos insultan llamándonos 'zurdos'. Si subir las pensiones es ser zurdo, soy zurdo. Si dar más tiempo a padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo, también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años...", continuó, enumerando algunas de sus medidas de gobierno, como el derecho al aborto y negarse a la guerra. "Soy zurdo y a mucha honra", completó.
Por su parte, las redes del PSOE, partido al cual pertenece Pedro Sánchez, le dieron la bienvenida a Milei: "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa".
Cientos de estudiantes se concentraron este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid para protestar contra la visita del presidente argentino.
Con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas, y pancartas con mensajes como 'Milei y (Isabel Díaz) Ayuso fuera de la universidad', los manifestantes esperaban al mandatario argentino, que llegó a la universidad escoltado por varios coches de seguridad. (NA/Clarín)