Empleadas domésticas: cuánto se pagará la hora de limpieza en noviembre de 2026

Las empleadas domésticas que realizan tareas generales cobrarán en noviembre un mínimo de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los valores corresponden a la categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, entre otras tareas habituales del hogar.

En la modalidad mensual, la remuneración será de $512.142,96 con retiro y de $562.837,52 sin retiro. El importe que corresponde abonar depende de la categoría, las condiciones de contratación y la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador.

Según publicó Infobae, la escala surge del acuerdo alcanzado en agosto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, formalizado mediante una resolución publicada en septiembre. Los montos constituyen salarios mínimos, por lo que pueden pactarse remuneraciones superiores.

Cómo se compone el aumento de noviembre

El ajuste contempla una suba del 1,6% sobre los salarios de octubre y la incorporación al básico del último tramo de la suma no remunerativa abonada en agosto. Por ese motivo, el incremento final será superior al porcentaje mensual acordado.

Aquella suma fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, de $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas y de $8.000 para cargas inferiores a 12 horas. Su incorporación al básico se distribuyó en un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Cuánto cobrará cada categoría

Las empleadas domésticas que cumplen funciones de supervisión, con dos o más personas a cargo, tendrán un valor horario de $4.928,28 con retiro y $5.344,33 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $614.791,27 y $678.036,40, respectivamente.

Para el personal de tareas específicas, que comprende a cocineros contratados exclusivamente para esa función y otras actividades que requieren habilidades particulares, la hora será de $4.700,21 con retiro y $5.098,84 sin retiro. Por mes corresponderán $575.394,53 y $633.782,08.

Los caseros tendrán una remuneración de $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales. Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro, ya que comprende el cuidado y la preservación de una vivienda en la que reside la persona contratada.

En asistencia y cuidado de personas, la hora se pagará $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro. Los sueldos mensuales serán de $562.837,52 y $620.420,85. La categoría abarca la atención no terapéutica de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

La liquidación y los adicionales

Las empleadas domésticas que trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran bajo modalidad mensual, proporcionalmente a las horas realizadas. Cuando la jornada es inferior a ese límite, la liquidación se hace por hora.

Además del básico, corresponde un adicional por antigüedad del 1% por cada año de servicio, computado desde el 1° de septiembre de 2020. También se aplica un 31% por zona desfavorable en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

El cronograma acordado prevé otro aumento del 1,6% en diciembre. Ese mes ya no tendrá incorporaciones pendientes de la suma no remunerativa, que quedará integrada por completo al básico en noviembre.