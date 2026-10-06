El sueldo de un cajero de supermercado en octubre: básicos, suma fija y adicionales

Los cajeros de supermercado comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 tienen salarios diferenciados según su categoría y jornada laboral. Para octubre de 2026, la escala establece importes superiores a $1,3 millones al sumar el básico y la asignación no remunerativa, antes de descuentos y adicionales.

Los valores corresponden al acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios —FAECYS— y las cámaras empresarias CAC, CAME y Udeca. La negociación fijó un incremento acumulado del 5,7%, distribuido en tres tramos entre julio y septiembre.

La escala publicada por la federación mantiene los valores de septiembre durante octubre y noviembre. Esto significa que el acuerdo vigente no establece un incremento adicional específico para octubre, aunque contempla una revisión durante este mes.

Cuánto corresponde a cada categoría

Para los cajeros de categoría A, el importe de referencia por jornada completa es de $1.320.875. Está integrado por un salario básico de $1.200.875 y una suma no remunerativa de $120.000.

En la categoría B, el básico asciende a $1.206.821. Con la asignación de $120.000, el monto alcanza los $1.326.821, sin incluir todavía los adicionales que correspondan a cada trabajador.

Los cajeros de categoría C tienen un básico de $1.214.462 y la misma suma no remunerativa. El total de ambos conceptos es de $1.334.462. Estos importes no equivalen al sueldo de bolsillo: la liquidación del empleado de supermercado debe contemplar adicionales y descuentos.

Qué sucede con la suma de $120.000

La asignación fija continúa abonándose junto con el salario durante octubre y noviembre. Su carácter no remunerativo implica que no integra el básico ni genera aportes jubilatorios, aunque deben aplicarse los conceptos previstos por el acuerdo.

Su incorporación al básico comenzará en diciembre de 2026 y se realizará en seis cuotas mensuales de $20.000, hasta mayo de 2027. Ese traslado modifica la composición del salario y no representa, por sí solo, un aumento de $120.000 sobre el total informado.

La asignación extraordinaria de $25.000 que se pagó en julio y agosto ya no corresponde en octubre. Por eso, para comparar recibos es necesario distinguir esa suma transitoria de los $120.000 que siguen vigentes.

Los adicionales que modifican la liquidación

Además, un cajero de supermercado puede percibir antigüedad y presentismo. La escala establece un 1% por cada año trabajado sobre las cifras remunerativas y no remunerativas, y contempla la asignación por asistencia del artículo 40 del convenio.

La compensación por falla de caja requiere una aclaración: los $147.107,23 de las categorías A y C y los $579.273,89 de la categoría B son referencias anuales vigentes entre septiembre y noviembre, no adicionales mensuales completos. El artículo 30 dispone su pago en cuotas iguales y trimestralmente vencidas.

El salario correspondiente al trabajo de octubre se liquidará en noviembre. El importe final dependerá de la categoría, la jornada, la antigüedad, el presentismo y los demás conceptos aplicables; también podría cambiar si la revisión paritaria deriva en un nuevo acuerdo.