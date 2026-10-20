Martina Nogueira, campeona sudamericana de gimnasia aeróbica: ganó tres medallas de oro en Brasil

Martina Nogueira se consagró campeona sudamericana de gimnasia aeróbica en Brasil, donde obtuvo tres medallas de oro en las categorías trío, quinteto y grupal. La joven deportista de Aéreo Integral regresó a su casa y compartió con Elonce la alegría de representar a Argentina en una competencia internacional.

Con sus medallas en las manos y acompañada por su familia, Martina recordó la experiencia. “Muy contenta de poder haber salido campeona y representar a mi país”, expresó.

La gimnasta comenzó a practicar aeróbica deportiva este año y, en pocos meses, consiguió tres títulos sudamericanos. “Fue muy lindo compartir con mis compañeras, disfrutar. Muy hermoso”, contó sobre su participación.

Los entrenamientos y la emoción de competir

Martina explicó que los resultados fueron producto de la preparación realizada junto a sus compañeras. “Entrenamos mucho, pero valió la pena”, aseguró.

La deportista detalló su rutina: “Entrenamos dos veces por semana, martes y jueves, y los viernes hacemos físico”. Las coreografías combinan bailes, piruetas y movimientos coordinados entre las integrantes de cada formación.

Aunque participó en tres categorías, reconoció que sintió nervios antes de salir a competir. “A lo primero sentía nervios, pero cuando empezó la música ya se me pasó”, recordó. También señaló que disfrutó por igual las tres presentaciones.

El acompañamiento familiar y de sus compañeras

La competencia fue su primera oportunidad de conocer Brasil. Viajó acompañada por sus padres y su hermano, quienes compartieron la experiencia y celebraron los resultados.

Al regresar, recibió las felicitaciones de sus compañeras del colegio. “Mis compañeras estaban muy orgullosas de mí”, expresó.

Además de gimnasia aeróbica, Martina practica gimnasia artística. La joven agradeció el acompañamiento de su familia, sus compañeras y sus profesoras de Aero Integral, especialmente Dafne Romero.