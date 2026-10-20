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Deportes Se juega en el Maracaná

Boca le gana 2-0 a Vasco da Gama en Brasil y por ahora pasa a la final de la Copa Sudamericana

Tras caer 1-0 en La Bombonera, Boca busca dar vuelta el resultado ante Vasco da Gama. Leandro Paredes es suplente. Seguí las incidencias del partido.

20 de Octubre de 2026
Lautaro Di Lollo anotó el primer gol.
Lautaro Di Lollo anotó el primer gol. Foto: La Nación.

Tras caer 1-0 en La Bombonera, Boca busca dar vuelta el resultado ante Vasco da Gama. Leandro Paredes es suplente. Seguí las incidencias del partido.

Boca quiere volver a una final internacional esta noche, donde tiene la dura prueba de sobreponerse al 0-1 sufrido en La Bombonera con Vasco da Gama. Se juega en el estadio Maracaná e imparte justicia Jesús Valenzuela.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PRIEMR TIEMPO!

 

39 minutos: Thiago Mendes, amonestado

El mediocampista del Vasco da Gama recibió la amarilla por un manotazo sobre Sebastián Villa.

 

33 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Miguel Ángel Merentiel picó en soledad y marcó el 2-0 que pone momentáneamente a Boca en la final de la Copa Sudamericana.

 

 

32 MINUTOS: ¡VILLA FALLÓ UN MANO A MANO!

 

26 minutos: se despertó el local

Luego de un tramo sin llegadas a los arcos, Thiago Mendes capitalizó un córner izquierdo y resolvió con un cabezazo cruzado, que se perdió a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.

 

21 minutos: el Xeneize apuesta a las corridas de Sebastián Villa y Leonel Flores

El extremo colombiano ofrece una mejor imagen que la de su compañero porque explota su velocidad sin problemas a las espaldas de los defensores, aunque le cuesta finalizar los ataques. Por otro lado, el juvenil de las Inferiores todavía no se puede imponer en los duelos contra Paulo Henrique y pierde la pelota con facilidad.

 

11 minutos: Thiago Mendes sacudió a distancia

El volante brasileño se hamacó desde la banda izquierda hacia el medio y realizó un derechazo desviado.

 

 

 

6 minutos: respondió Vasco da Gama

El Gigante de la Colina aprovechó el mal retroceso de su rival a la salida de un tiro de esquina para acercarse a la valla de Montero, pero finalmente la defensa de Boca Juniors despejó la pelota en el área chica.

 

5 MINUTOS: ¡FLORES ESTUVO A CENTÍMETROS DEL SEGUNDO!

El juvenil recibió un pase de lujo por parte de Miguel Merentiel y fue anticipado por un defensor antes de sacar su remate.

 

3 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un tiro de esquina y estableció el 1-0.

 

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca Vasco da Gama Copa Sudamericana
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