Boca le gana 2-0 a Vasco da Gama en Brasil y por ahora pasa a la final de la Copa Sudamericana

Tras caer 1-0 en La Bombonera, Boca busca dar vuelta el resultado ante Vasco da Gama. Leandro Paredes es suplente. Seguí las incidencias del partido.
Boca quiere volver a una final internacional esta noche, donde tiene la dura prueba de sobreponerse al 0-1 sufrido en La Bombonera con Vasco da Gama. Se juega en el estadio Maracaná e imparte justicia Jesús Valenzuela.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIEMR TIEMPO!
39 minutos: Thiago Mendes, amonestado
El mediocampista del Vasco da Gama recibió la amarilla por un manotazo sobre Sebastián Villa.
33 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Ángel Merentiel picó en soledad y marcó el 2-0 que pone momentáneamente a Boca en la final de la Copa Sudamericana.
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32 MINUTOS: ¡VILLA FALLÓ UN MANO A MANO!
26 minutos: se despertó el local
Luego de un tramo sin llegadas a los arcos, Thiago Mendes capitalizó un córner izquierdo y resolvió con un cabezazo cruzado, que se perdió a centímetros del palo derecho de Álvaro Montero.
21 minutos: el Xeneize apuesta a las corridas de Sebastián Villa y Leonel Flores
El extremo colombiano ofrece una mejor imagen que la de su compañero porque explota su velocidad sin problemas a las espaldas de los defensores, aunque le cuesta finalizar los ataques. Por otro lado, el juvenil de las Inferiores todavía no se puede imponer en los duelos contra Paulo Henrique y pierde la pelota con facilidad.
11 minutos: Thiago Mendes sacudió a distancia
El volante brasileño se hamacó desde la banda izquierda hacia el medio y realizó un derechazo desviado.
6 minutos: respondió Vasco da Gama
El Gigante de la Colina aprovechó el mal retroceso de su rival a la salida de un tiro de esquina para acercarse a la valla de Montero, pero finalmente la defensa de Boca Juniors despejó la pelota en el área chica.
5 MINUTOS: ¡FLORES ESTUVO A CENTÍMETROS DEL SEGUNDO!
El juvenil recibió un pase de lujo por parte de Miguel Merentiel y fue anticipado por un defensor antes de sacar su remate.
3 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en un tiro de esquina y estableció el 1-0.
¡¡BOCA EMPATA LA SERIE EN EL ARRANQUE DE LA VUELTA!! DI LOLLO LE GANÓ A SOSA EN EL ÁREA Y METIÓ UN CABEZAZO LETAL PARA MARCAR EL PRIMER GOL DEL XENEIZE ANTE VASCO. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/6YJ7e3fXxI— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.