"Mujeres que Inspiran": charlas sobre prevención del cáncer de mama y una colecta para el hospital San Martín

La segunda edición de Mujeres que Inspiran se realizará este viernes 23 de octubre, desde las 18, en Sala Mayo de Paraná, en el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama. La propuesta, organizada por la Iglesia Vida y Esperanza, reunirá a profesionales de la salud, mujeres que atravesaron la enfermedad y vecinos interesados en participar de una jornada de prevención, acompañamiento y solidaridad.

La actividad será con entrada libre y gratuita y estará abierta a mujeres de todas las edades, tanto de Paraná como de localidades cercanas. Además de las charlas informativas, habrá espectáculos artísticos, juegos, una feria de moda circular y una campaña para colaborar con el Centro de Día del Hospital San Martín.

Flavia Chiosso, integrante de la organización, explicó a Elonce que el encuentro busca promover el cuidado integral de la salud. “Vamos a trabajar fuertemente en la concientización y en los cuidados que debemos tener para prevenir el cáncer de mama. Queremos que las mujeres se acerquen y puedan pasar un lindo momento”, expresó.

Charlas sobre prevención y cuidado emocional

La jornada contará con la participación de la oncóloga Verónica Vilches, del Hospital San Martín, quien brindará información sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles médicos. Estará acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos nutricionistas y otros profesionales de la salud.

También participará la psicóloga Marcela Rivero, quien abordará el cuidado emocional y la importancia de contar con herramientas para afrontar situaciones difíciles.

“Muchas veces no tenemos tan en cuenta nuestra salud emocional, pero sabemos que es importante para el bienestar integral. No solamente debemos cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones”, sostuvo Chiosso.

La organizadora destacó que el encuentro permitirá conversar sobre el estrés, expresar preocupaciones y compartir experiencias en un ambiente de confianza.

“Necesitamos aprender a hablar de lo que nos pasa y saber cómo trabajar nuestras emociones. Cuando nos juntamos las mujeres, no faltan las charlas, las risas y esos momentos que también nos hacen bien”, señaló.

Testimonios de mujeres que atravesaron el cáncer de mama

Uno de los momentos centrales de la actividad estará dedicado a los testimonios de mujeres que atravesaron o se encuentran transitando un tratamiento por cáncer de mama.

Según adelantó Chiosso, las participantes compartirán sus experiencias personales, las dificultades que enfrentaron y la importancia del acompañamiento durante el proceso.

“Van a venir mujeres que atravesaron el cáncer de mama y otras que lo están atravesando. Nos van a contar cómo fue su experiencia, porque eso también nos ayuda a tener ánimo y saber que se puede salir adelante”, manifestó.

La organizadora recordó que la primera edición, realizada el año pasado, reunió a más de 350 mujeres, pese a las condiciones climáticas desfavorables.

“Nos dimos cuenta de que es un tema que interesa mucho. Queremos seguir generando espacios donde las mujeres puedan encontrarse, compartir y acompañarse”, expresó.

Una campaña solidaria para el Hospital San Martín

Además de promover la prevención y el acompañamiento, Mujeres que Inspiran tendrá una finalidad solidaria.

La organización impulsará una colecta destinada al Centro de Día del Hospital San Martín, donde se atiende a personas que reciben tratamientos médicos.

“El centro está necesitando un televisor para que las personas que permanecen allí durante sus tratamientos puedan utilizarlo. Nos comprometimos a realizar esa donación y, si logramos reunir más recursos, también queremos colaborar con otras necesidades”, explicó Chiosso.

Aunque la entrada será gratuita, quienes participen podrán realizar aportes voluntarios para contribuir con la iniciativa.

Durante la jornada también habrá danzas, presentaciones de un coro, juegos, actividades grupales y una feria de moda circular.

“Todas las mujeres son bienvenidas, desde las niñas y adolescentes hasta las adultas mayores. Queremos compartir una tarde juntas, porque se trata de mujeres que inspiran a otras mujeres”, destacó.

La iglesia también realizará una jornada para las familias

Por otra parte, la pastora Esther Schultz anunció que la Iglesia Vida y Esperanza organizará una actividad comunitaria el domingo 25 de octubre, en el marco de lo que denominan el Mes de la Familia.

El encuentro se desarrollará de 15:30 a 19 en la Plaza de la Mujer Entrerriana y contará con propuestas destinadas a niños, jóvenes, matrimonios y familias.

“Consideramos octubre no solamente como el mes en el que se celebra el Día de la Madre, sino también como el Mes de la Familia. Queremos compartir una tarde diferente con toda la comunidad”, explicó la pastora a Elonce.

Durante la actividad habrá canciones, danzas, mensajes religiosos, una transmisión radial en vivo y distintos puestos donde se presentarán las actividades de la iglesia.

“Vamos a compartir la palabra de Dios y mostrar el trabajo de las diferentes áreas de nuestra comunidad. Invitamos a todos los que quieran acercarse”, manifestó.

La pastora aclaró que, excepcionalmente, el encuentro habitual del domingo en las instalaciones de la iglesia comenzará a las 20, una vez finalizada la actividad en la plaza.

Un espacio semanal de escucha y acompañamiento

Schultz también explicó que la institución desarrolla todos los martes, desde las 17, un espacio gratuito de escucha y orientación para personas que atraviesan dificultades personales o familiares.

La propuesta está abierta tanto a integrantes de la comunidad religiosa como a personas que no pertenecen a la iglesia.

“Tenemos profesionales, abogados, consejeros y pastores. Escuchamos las necesidades y problemáticas de la gente, tratamos de orientar y brindar ayuda espiritual”, detalló.

Según explicó, los profesionales que colaboran pueden realizar una primera escucha gratuita y, cuando corresponde, orientar a las personas hacia servicios especializados.

Invitan a la jornada "Mujeres que inspiran" en Sala Mayo

“No resolvemos todos los problemas, pero podemos escuchar y acompañar. Muchas veces también recomendamos buscar ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social o un profesional de la medicina”, señaló.

Finalmente, la pastora destacó que el objetivo de estas actividades es mantener un vínculo cercano con la comunidad y ofrecer espacios de contención.

“Tratamos de brindar este servicio a quienes lo necesitan. Queremos que las personas sepan que pueden acercarse y encontrar a alguien dispuesto a escucharlas”, concluyó.