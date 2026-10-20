Festejo del Día de la Madre en barrio Santa María: habrá una feria, música en vivo y baile con entrada gratuita

REDACCIÓN ELONCE
El festejo del Día de la Madre se realizará el domingo 25 de octubre en el barrio Santa María de Paraná, con espectáculos musicales, baile y emprendedores. Las organizadoras contaron a Elonce que la propuesta también busca recuperar espacios públicos y fortalecer la unión vecinal.
El festejo del Día de la Madre reunirá a vecinos, artistas y emprendedores el próximo domingo 25 de octubre, de 14 a 18, en el polideportivo del barrio Santa María de Paraná. La jornada, organizada por un grupo de vecinas autoconvocadas, tendrá entrada libre y gratuita e incluirá música en vivo, presentaciones de baile y una feria de productos de emprendedores locales.
Las organizadoras Lorena Linar y Johana Silva brindaron detalles de la iniciativa a Elonce y explicaron que el encuentro surgió con un doble propósito: homenajear a las madres y comenzar a recuperar un espacio público que, según señalaron, necesita mejoras. Además, buscarán promover la participación de las familias y fortalecer los vínculos entre los distintos sectores del barrio.
"La idea es aprovechar este playón, que está bastante abandonado, y empezar a darle vida. Después queremos ver si podemos solicitar que lo pongan en valor", expresó Linar. La vecina destacó que la celebración representa una primera oportunidad para volver a reunir a la comunidad alrededor de actividades culturales y recreativas.
Música en vivo y espectáculos para celebrar el Día de la Madre
El encuentro contará con diferentes propuestas artísticas que acompañarán la feria durante toda la tarde. Entre los músicos anunciados se encuentran Gerardo Farías, Lalo Clari y Hugo Velázquez junto a su conjunto. También participará el gimnasio Ella Baila, que ofrecerá una presentación de baile para los asistentes.
"Tenemos pensado hacer un show con números musicales, gimnasios que vienen a bailar y emprendedores. Los artistas vienen ad honorem, así que estamos muy agradecidas porque nos hacen el favor de venir a cantar gratis", explicó Linar durante la entrevista con Elonce.
La organizadora valoró especialmente la predisposición de quienes aceptaron participar sin cobrar por sus actuaciones. Esa colaboración permitirá ofrecer una programación abierta a toda la comunidad, sin establecer un costo de ingreso para las familias que quieran acercarse al polideportivo.
Una feria con emprendedores del barrio y zonas cercanas
Otro de los atractivos será la feria de emprendedores, cuya coordinación está a cargo de Johana Silva. La propuesta reunirá a trabajadores independientes que tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y participar de una jornada de encuentro comunitario.
"Por el momento se anotaron alrededor de 12 emprendedores. Algunos son del barrio y otros de zonas aledañas. Las inscripciones siguen abiertas, así que invitamos a todos aquellos que quieran sumarse y apoyar esta iniciativa", manifestó Silva.
La organizadora explicó que quienes deseen instalar un puesto podrán comunicarse con ella para conocer las condiciones de participación. "Se pide solamente una pequeña colaboración. Cualquier información extra que quieran, me pueden consultar. La idea es que se sigan sumando y que el domingo podamos estar todos apoyando esta primera feria que estamos organizando", señaló.
Una celebración gratuita que podría extenderse
Las actividades fueron programadas entre las 14 y las 18, aunque las vecinas anticiparon que la duración podría modificarse de acuerdo con la participación del público y la incorporación de nuevos números artísticos.
"La entrada es libre y gratuita. Alrededor de las 13 ya va a estar casi todo listo, así que los esperamos tempranito para que podamos disfrutar de una linda tarde", indicó Silva, quien invitó a las familias a acercarse desde el comienzo de la jornada.
También explicó que la convocatoria despertó interés entre distintos artistas y grupos de baile. "A medida que se van enterando de la propuesta, otros músicos y gimnasios se pueden sumar. Quién dice que no tengamos algún número más y se extienda un poquito", comentó.
El objetivo de recuperar el polideportivo y otros espacios públicos
Más allá del homenaje a las madres, las impulsoras plantearon que la feria y peña podría convertirse en el punto de partida de nuevas actividades barriales. Su intención es generar movimiento en el polideportivo y promover futuras mejoras en las instalaciones.
"Estamos en octubre, el mes del Día de la Madre, y aprovechamos el momento para agasajarlas. Pero también queremos poner en valor este polideportivo", explicó Silva sobre los motivos que llevaron a elegir la fecha y el lugar.
La vecina agregó que el proyecto no se limitaría al playón. "Tenemos otra plaza que también es del barrio y quisiéramos llevar la feria para allá. Queremos ir poniendo todo el barrio en conocimiento y construir algo entre todos los vecinos, para que estos espacios vayan tomando vida y nos apoyemos mutuamente", sostuvo.
Una invitación para fortalecer la unión entre vecinos
El polideportivo donde se desarrollará la celebración se encuentra sobre calle Pedro Rico, a unos 100 metros de Garrigó, en las inmediaciones de O'Higgins. Las organizadoras mencionaron como referencias comerciales de la zona a Plastilux y el supermercado Del Solar.
Linar remarcó que esperan una importante participación de los habitantes del barrio Santa María, especialmente porque se trata de una comunidad extensa, integrada por distintos sectores cuyos vecinos no siempre tienen oportunidades de encontrarse.
"Queremos que venga la mayor cantidad posible de gente del barrio, porque la idea también es que nos conozcamos entre todos y haya mayor unidad. La barriada es grandísima y queremos que estemos más unidos y más juntos", expresó.
De esta manera, el festejo del Día de la Madre buscará combinar entretenimiento, oportunidades para emprendedores y participación comunitaria. Las organizadoras esperan que la primera edición permita abrir el camino a nuevos encuentros y contribuya a recuperar espacios compartidos para las familias del barrio.