El Centro Municipal de Perfeccionamiento presentó sus talleres en Sala Mayo

REDACCIÓN ELONCE
La muestra anual del Centro Municipal de Perfeccionamiento reunió en Sala Mayo los trabajos realizados por alumnos de distintos oficios. Su directora, Verónica Ramírez, destacó ante Elonce la importancia de las capacitaciones gratuitas para acceder a oportunidades laborales.
El Centro Municipal de Perfeccionamiento de Paraná realizó este martes su muestra anual en Sala Mayo, donde alumnos y capacitadores exhibieron los trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo. La actividad permitió conocer las propuestas de formación en oficios que ofrece gratuitamente la Municipalidad, destinadas a favorecer la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos.
La directora de la institución, Verónica Ramírez, dialogó con Elonce y destacó el esfuerzo de quienes participaron de las capacitaciones. “Es una fiesta mostrar lo que hacemos durante todo el año”, expresó.
La funcionaria explicó que el centro cuenta con 27 talleres de formación en oficios, además de propuestas que se desarrollan junto a comisiones vecinales y mediante Punto Digital. En la exposición participaron prácticamente todas las especialidades, excepto el taller de electricidad para mujeres, que comenzó recientemente.
Talleres gratuitos y oportunidades laborales
Ramírez señaló que las capacitaciones están destinadas tanto a empleados municipales como al público en general. “Los talleres están abiertos a toda la comunidad”, afirmó.
También destacó el interés de los jóvenes por adquirir conocimientos que les permitan generar ingresos. “Tenemos una gran vinculación con los jóvenes, que buscan aprender un oficio para emprender o conseguir una salida laboral”, explicó.
Actualmente, el centro cuenta con 400 alumnos en las capacitaciones de oficios y desarrolla actividades en otros espacios educativos y comunitarios. La directora valoró la importancia de estas propuestas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o iniciar proyectos propios.
Cuándo abren las inscripciones y cómo participar
Respecto de las inscripciones, Ramírez detalló que durante el verano se ofrecen cursos de aproximadamente dos meses y medio. En marzo se habilita la inscripción para los talleres anuales y, después de julio, comienza una nueva convocatoria para capacitaciones de cuatro meses.
Todas las propuestas son gratuitas. “La Municipalidad acompaña esta gestión para que la gente tenga la posibilidad de aprender un oficio y emprender”, sostuvo.
Finalmente, destacó el impacto de estas oportunidades en quienes no pudieron continuar sus estudios. “Es volver a emprender, reencontrarse con un oficio. A veces no se puede pagar una carrera y estas capacitaciones permiten encontrar una salida laboral más rápida”, manifestó.
Los interesados pueden obtener información a través de la plataforma Mi Paraná, comunicarse al teléfono 4202220 o acercarse al Centro Municipal de Perfeccionamiento, en calle Pellegrini.
Santiago Halle destacó la formación en oficios como salida laboral
Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Santiago Halle, recorrió la muestra y destacó que la exposición reunió 19 cursos para que los vecinos conocieran las distintas alternativas de capacitación. Entre las propuestas mencionó refrigeración, reparación de celulares y actividades vinculadas con la industria textil y la moda.
“Aprender un oficio es una salida laboral que genera buenos ingresos y tiene mucha demanda en el mercado actual. Por eso, para nosotros es importante invertir en estas capacitaciones e incorporar calidad y las últimas novedades en cada materia”, expresó a Elonce.
El funcionario indicó que actualmente hay 500 paranaenses cursando las distintas capacitaciones. “Son 500 personas que van a tener una posibilidad laboral más cercana en este tiempo difícil”, sostuvo. Además, destacó el acompañamiento municipal a los emprendedores y vinculó estas políticas con iniciativas como Diseña Paraná.
Continuarán los talleres de verano
Halle recordó que los talleres de verano fueron incorporados durante la actual gestión municipal para ofrecer alternativas a quienes cuentan con mayor disponibilidad de tiempo durante enero y febrero.
“Entendíamos que había personas que, por cuestiones laborales o universitarias, tenían mayor disponibilidad de tiempo. El primer taller de verano fue un éxito, lo repetimos durante el segundo año de gestión y vamos a continuar con esta propuesta”, aseguró.
Finalmente, remarcó la importancia de la capacitación permanente frente a las exigencias del mercado laboral. “El mercado laboral es cada vez más competitivo y la tecnología nos exige capacitarnos constantemente. Los cursos son gratuitos y los brindamos como un servicio a la comunidad para que los vecinos puedan agregar valor a su trabajo y tener una salida laboral más cercana”, explicó.
El secretario de Gobierno también destacó que las propuestas están destinadas a personas de todas las edades. “Tenemos desde jóvenes hasta personas mayores que ya cuentan con un trabajo”, concluyó.